За 3 дня игра разошлась тиражом в 8 миллионов копий.

Monster Hunter Wilds стартовала с феноменальными показателями: за первые три дня с момента выхода 28 февраля игра разошлась тиражом в 8 миллионов копий. Это лучший результат в истории Capcom.

Ранее рекорд удерживала Monster Hunter: World, которая продалась тиражом 6 миллионов на старте, но тогда игра выходила лишь на PS4 и Xbox One. Новый успех издатель объясняет агрессивным маркетингом, регулярными демонстрациями геймплея и открытыми бета-тестами. Кроме того, релиз одновременно на ПК, PS5 и Xbox Series значительно расширил аудиторию.

Несмотря на мощный старт, Capcom пока не раскрывает планы по поддержке игры. В день выхода Monster Hunter Wilds достигла более 1,3 миллиона одновременных игроков в Steam, но отзывы оказались смешанными из-за технических проблем.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что игроки Monster Hunter Wilds на ПК смогли немного поднять себе FPS, исправив опечатку в файлах игры. В .ini файле слово "Resolution" было записано как "Resoltuion", что, по мнению некоторых игроков, и вызвало некоторые технические проблемы.

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