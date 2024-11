Игра уже доступна прямо в браузере.

В рамках празднования Хэллоуина, когда призраки и монстры выходят на улицы, Лукас Поуп, создатель знаменитых Papers, Please и Return of the Obra Dinn, представил новое бесплатное приключение в стиле Game & Watch под названием Moida Mansion.

Game & Watch - это серия портативных консолей, выпущенных компанией Nintendo в 80-х годах. Каждая консоль Game & Watch содержала одну простую игру с минимальной графикой, которая запускалась на LCD-дисплее, и встроенные часы, что и дало название серии.

Moida Mansion уже доступна в крупнейшем магазине инди-проектов itch.io и даже в браузере. Игроку предстоит пробраться в мрачный особняк, чтобы спасти членов "Клуба приключений", которые оказались в ловушке после того, как последовали за своим талисманом - черепашкой. "Теперь всё зависит от тебя", - гласит красочное руководство, стилизованное под старые ретро-игры.

Видео дня

На первый взгляд Moida Mansion может показаться простой игрой, но её прелесть скрыта в деталях. Вы перемещаетесь по особняку, исследуя комнаты, объекты и находя своих товарищей, секретные проходы и полезные предметы. Однако каждое ваше действие может привлечь внимание опасного монстра, обитающего в доме. В таких случаях придётся действовать быстро: либо прятаться, либо бежать без оглядки.

Несмотря на простоту графики и минималистичные эффекты, Moida Mansion удивляет своей атмосферностью. Использование стилизованных под LCD-экраны визуальных элементов и минимальной анимации создаёт по-настоящему напряжённую атмосферу. Благодаря изменяющейся структуре особняка каждое прохождение будет уникальным, что значительно повышает реиграбельность.

Напомним, что ранее Кристофер Сандберг, автор серии Just Cause представил скриншоты и концепт-арты дебютной игры своей студии. Это будет экшн в сеттинге мегаполиса с фотореалистичной графикой.

Вас также могут заинтересовать новости: