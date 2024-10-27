Это будет экшен в открытом мире с фотореалистичной графикой.

Шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сандбергом, одним из создателей серии Just Cause, представила первые изображения своего нового проекта. Хотя игра пока не имеет официального названия, уже известно, что это одиночный AAA-экшен с открытым миром в городском окружении.

Разработчики подчеркивают, что не стремятся конкурировать с такими гигантами, как Rockstar, и не планируют создавать очередной клон GTA. Вместо этого они работают над оригинальным проектом с сильным акцентом на сюжетной составляющей. Игра обещает предложить уникальный опыт, отличающийся от привычных стандартов жанра.

Liquid Swords была основана в 2020 году в Стокгольме Кристофером Сандбергом после его ухода из Avalanche Studios. Студия фокусируется на создании высококачественных одиночных игр с упором на захватывающий геймплей и глубокое повествование. Команда состоит из опытных разработчиков, ранее работавших над известными проектами в индустрии.

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Особое внимание привлекает фотореалистичная графика, созданная на базе движка Unreal Engine 5. Опубликованные скриншоты демонстрируют высокий уровень детализации и проработки мира.

Ранее Avalanche занималась развитием собственного движка, но теперь технический директор студии Фредрик Лённ заявляет, что Unreal Engine 5 - будущее. Движок от Epic Games улучшает процесс разработки открытых миров и даёт разработчикам доступ к исходному коду.

Кроме того, студия поделилась несколькими концепт-артами, дающими представление о визуальном стиле и художественном направлении будущей игры.

Пока подробности о геймплее и сюжете держатся в секрете. Однако ожидания от проекта высоки, учитывая опыт команды и амбициозный подход к разработке.

Напомним, что сегодня разработчики Metro: Awakening показали небольшой фрагмент геймплея VR-проекта. В нём Vertigo Games показала, как эффективно пользоваться пистолетом Токарева в перестрелках и при скрытом прохождении.

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