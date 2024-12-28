Внутриигровая болезнь, которую изучали учёные, вернулась.

В игровом сообществе World of Warcraft Classic снова всплыл необычный инцидент, связанный с легендарной "порченой кровью", цифровой эпидемией, некогда вырвавшейся за пределы рейдовой зоны и выкашивавшей персонажей WoW тысячами.

На этот раз досталось нескольким серверам, где игроки внезапно заметили вспышку эффекта, который уж больно напоминает ту самую чуму 2005 года. Участники сразу же начали публиковать на Reddit скриншоты и короткие ролики, демонстрирующие, как опасный дебафф передаётся от одного персонажа к другому прямо на улицах столицы Альянса.

Стоит отметить, что в этот раз "вирус" не такой смертоносный, как 19 лет назад. Скорее всего, игрок, который его принёс, получил дебафф от более слабого босса, а не того, который запустил пандемию в 2005 году.

Видео дня

Произошедшая в 2005 году пандемия чумы порченой крови стала настоящим социальным феноменом. Исследования по изучению социальной реакции на распространение игровой чумы публиковались в престижном медицинском журнале The Lancet. Эти же исследования использовались в разгар пандемии Covid-19 для изучения модели распространения коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что на форуме War Thunder снова опубликовали засекреченные военные документы.

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