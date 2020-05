Ремейк Mafia: The City of Lost Heaven выйдет 27 августа

Переиздание второй части появится на ПК и консолях уже 19 мая.

Ремейк культовой гангстерской игры Mafia: The City of Lost Heaven выйдет 27 августа. Игра с подзаголовком Definitive Edition появится на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Вчера вместе с анонсом переиздания всей трилогии Mafia в онлайн-магазине Microsoft Store появилась страница первой части – Mafia: Definitive Edition. Согласно описанию, это будет полноценный ремейк с расширенным сюжетом, обновленной графикой и геймплеем, а также с оригинальным саундтреком.

Разработкой ремейка занималась студия Hangar 13, создавшая третью часть Mafia. При покупке ремейка Mafia игроки получат костюм и такси Томми для Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition.

Тизер Mafia: Definitive Edition

Вскоре ремейк Mafia, как и страница переиздания сиквела – Mafia II: Definitive Edition пропали из Microsoft Store. Вторая часть будет ремастером. Ее не стали полностью переделывать, а только обновили графику и улучшили освещение. Mafia II: Definitive Edition выйдет на ПК и консоли уже 19 мая.

Интересно, что третья часть игры, которая вышла на ПК, PS4 и Xbox One тоже получит переиздание с улучшенной графикой. Ее обновят с помощью патча.

Все три части будут продаваться отдельно, а также в составе сборника Mafia: Trilogy. Его полноценная презентация состоится 19 мая в 19:00 по киевскому времени.

Тизер Mafia: Trilogy

Напомним, Mafia: The City of Lost Heaven – это культовая гангстерская игра, которая сочетает жанры шутера от третьего лица и автосимулятора. Действия первой части разворачиваются в 1930 году в американском городе Лост Хэвен. Главный герой – таксист Томми Анджело, который присоединяется к одной из двух крупных мафиозных группировок, правящих в городе. Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году на ПК. Спустя два года игру перенесли на PS2 и Xbox.