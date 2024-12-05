В реалистичной демонстрации предлагается исследовать мрачноватый лес и полуразрушенную деревню.

Следующая часть The Witcher, создаваемая на движке Unreal Engine 5, официально перешла в фазу активной разработки, но кадры из игры пока не публиковались. Впрочем, благодаря компании Scans Factory, известной своими технодемками, мы можем прикинуть, как игра в славянском сеттинге будет выглядеть на UE 5.

Энтузиасты выпустили реалистичное технодемо Medieval Village, по стилистике напоминающую игры серии The Witcher. В технодемо предлагается исследовать мрачноватый лес и полуразрушенную деревню.

Если вдаваться в подробности, то эта демонстрация включает в себя ряд хижин с соломенной крышей, деревянных амбаров и складских помещений, созданных в соответствии с традиционными славянскими стилями строительства. Авторы также добавили разнообразные атмосферные эффекты – от ярких, залитых солнцем сцен до мрачной облачности, что делает окружение живым

Демка выложена в открытом доступе: обычную версию можно загрузить здесь, а версию с поддержкой NVIDIA DLSS здесь. Дистрибутив весит порядка 5 ГБ.

Создатели отметили в описании под видео, что для запуска этой технодемки они использовали видеокарту RTX 4090 и процессор Ryzen 9 7950X3D. На настройках 4K/Ultra с активированным DLSS средняя производительность составила более 70 FPS.

Если вы не можете испытать демо на своей системе, вы можете посмотреть его в действии в видео ниже.

Подробностей о следующем "Ведьмаке" пока очень мало. CD Projekt Red уже подтвердила, что проект станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для продолжений. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

CD Projekt RED говорят, что они пережили неудачный релиз Cyberpunk 2077 и вынесли из него уроки. Теперь игры поляков будут выходить без переносов и только тогда, когда они готовы.

Напомним, в разработке также находится ремейк первого "Ведьмака". Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. За него отвечает польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятно, до релиза пройдет не менее двух лет.

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