Вице-директор CDPR теперь контролирует весь процесс разработки.

CD Projekt RED пережила неудачный релиз Cyberpunk 2077 и вынесла из него уроки. Теперь игры компании будут выходить без переносов и только тогда, когда они готовы.

По крайней мере об этом заявляет генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский в интервью Eurogamer. Он рассказал, что когда они впервые объявили дату релиза Cyberpunk 2077 (во время того самого выступления Киану Ривза на E3 2019), компания планировала выпустить игру максимум через год. Потом CP 2077 дважды перенесли, и он вышел на полгода позже, чем ожидалось. Это сыграло злую шутку с продвижением игры: у CDPR просто не было маркетинговой стратегии на эти дополнительные полгода.

Новаковский утверждает, что компанию эта ситуация многому научила, и теперь они будут раскрывать даты релиза, только при полной уверенности в них. В качестве успешного примера такого подхода директор привёл DLC Phantom Liberty

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"Из этого опыта мы извлекли много полезных практик: объявляйте дату, когда вы действительно, действительно уверены в ней. И теперь, я думаю, у нас есть гораздо лучшие инструменты, чтобы быть уверенными в этой дате, что мы - в меньшем масштабе - доказали сами себе с помощью Phantom Liberty."

По этой же причине CD Projekt RED пока что не показывает никаких материалов по "Ведьмаку 4". Они делятся маленькими крошками информации, но полноценный анонс произойдёт, когда придёт время: "Если я спрошу вас, что вы знаете о The Witcher 4? Скорее всего, ничего. Да, есть теории и так далее, но ничего конкретного. Поэтому мы хотим бросать крохи то тут, то там, чтобы люди - и СМИ в том числе - могли подхватить их и попытаться понять, что именно мы пытаемся сказать на этот раз."

Также релиз Cyberpunk 2077 внёс некоторые коррективы в рабочие процессы студии. Теперь за разработкой всех игр следит вице-президент по технологиям CD Projekt RED Чарльз Трембли. Он напрямую общается с геймдиректорами из подразделений студии в Северной Америке и Европе, контролируя процесс разработки и докладывая высшему руководству компании.

Ранее Михал Новаковский рассказывал, сколько примерно может занять разработка "Ведьмак 4".

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