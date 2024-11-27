Кроме того, нас ждёт ещё одно шоу по Cyberpunk 2077 на Netflix.

CD Projekt RED поделилась последними новостями компании в свежем финансовом отчёте.

Главная новость - CD Projekt сообщила, что четвёртая часть "Ведьмака" под кодовым название Project Polaris перешла в активную фазу разработки. Сейчас над новым The Witcher работают 400 разработчиков.

Также компания принесла пачку новостей про свою другую не менее значимую RPG - Cyberpunk 2077. CD Projekt RED поделилась, что за последние 3 месяца продала 30 миллионов копий основной игры, а также 8 миллионов копий дополнения Phantom Liberty.

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Нас ждёт ещё один сериал во вселенной Cyberpunk 2077, созданный в сотрудничестве с Netflix. Напомним, что после релиза прошлого шоу по мотивам игры, Cyberpunk 2077 обновила рекорд по количеству игроков.

Ну и разумеется, что сиквел Cyberpunk 2077 тоже находится в разработке. Сейчас над ним работают 64 человека, и, похоже, он находится на совсем ранних этапах.

Кроме The Witcher 4 и сиквела Cyberpunk 2077, компания также работает над ещё двумя неанонсированными проектами. 42 человека задействованы в разработке Project Sirius, что должен стать спин-оффом к основной серии про "Ведьмака", а также 18 разработчиков работают над Project Hadar, абсолютно новой франшизой для CD Projekt RED.

Ранее мы рассказывали, что стал известен первый новый персонаж в "Ведьмаке 4", которого сыграет актёр Джейк Ламперт. Тогда же мы и предположили, что новый The Witcher переходит в активную стадию разработки.

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