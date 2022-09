Ubisoft отложила релиз, хотя уже провела официальную презентацию и объявила точную дату запуска.

Путь Skull and Bones, мягко говоря, тернист. За последний год в СМИ появлялось много информации о проблемах с игрой. Ее концепцию меняли множество раз, но четкого видения сформировать так и не удалось. У проекта регулярно сменялись руководители, которые хотели все сделать по-своему. В результате на создание Skull and Bones потратили $200 миллионов и ничего не добились, однако отменять игру было нельзя. Ubisoft получила налоговые льготы от правительства Сингапура, поэтому требовалось "дотащить" экшен до релиза. Издательство уже хотело выпустить проект в ноябре, несмотря на его сырое состояние. Однако за полтора месяца до релиза французская компания все же отложила Skull and Bones.

Заявление о переносе появилось на официальном аккаунте пиратского экшена в Twitter. Теперь он должен выйти 9 марта 2023 года, а не 8 ноября, за день до релиза God of War Ragnarök. Из-за прежней даты запуска Skull and Bones стала объектом для шуток, ведь проекту пришлось бы конкурировать с претендентом на звание лучшей игры 2022 года.

В официальном заявлении Ubisoft честно призналась, что пиратский экшен отложили из-за неутешительных отзывов от пользователей: "Хотя разработка Skull and Bones на текущем этапе завершена, бесценные отзывы, полученные во время наших различных технических тестов и инсайдерской программы убедили нас в том, что мы могли бы использовать немного дополнительного времени, чтобы отполировать и сбалансировать игру, обеспечив вам наилучший опыт, который мы можем предложить".

Разработчики пообещали провести больше тестирований. А где-то в будущем пройдет открытая "бета" Skull and Bones. Все пользователи смогут оценить качество пиратского экшена.

Skull and Bones — основные подробности

События экшена разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Пользователям предстоит пройти путь от оборванца после кораблекрушения до легендарного капитана флибустьеров.

В игре нет сюжета, а вся ставка делается на геймплей. Разработчики реализовали сражения на кораблях, добычу материалов, выполнение заданий, штурм фортов и дуэли с другими людьми.

На суше пользователи смогут торговать, запасаться ресурсами для команды и менять корабль. Судна делятся на условные классы, каждый из которых лучше подходит для конкретной задачи.

