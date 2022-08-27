Для высоких настроек и разрешения 1080р понадобится видеокарта RTX 2070.

Ubisoft опубликовала системные требования многопользовательского пиратского экшена Skull and Bones. Игра оказалась довольно прожорливой — для высоких настроек графики при разрешении 1080р понадобится хороший компьютер. А в целом разработчики представили четыре конфигурации.

Низкие настройки графики (1080p, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт или AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 65 Гбайт (SSD).

Высокие настройки графики (1080p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10/11;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 65 Гбайт (SSD).

Высокие настройки графики (1440p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10/11;

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 на 16 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 65 Гбайт (SSD).

Настройки графики "Ультра" (4K, 60 кадров/с, DLSS/FSR (баланс))

ОС: Windows 10/11;

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 XT на 16 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 65 Гбайт (SSD).

Ubisoft также рассказала об особенностях ПК-версии Skull and Bones в отдельном трейлере. Игра поддерживает неограниченную кадровую частоту, запуск на ультрашироких мониторах, трассировку лучей и античит BattlEye. А еще в проект встроят бенчмарк для проверки совместимости с системой.

Skull and Bones — основные подробности

События экшена разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Пользователям предстоит пройти путь от оборванца после кораблекрушения до легендарного капитана флибустьеров.

В игре нет сюжета, а вся ставка делается на геймплей. Разработчики реализовали сражения на кораблях, добычу материалов, выполнение заданий, штурм фортов и дуэли с другими людьми.

На суше пользователи смогут торговать, запасаться ресурсами для команды и менять корабль. Судна делятся на условные классы, каждый из которых лучше подходит для конкретной задачи.

Skull and Bones выйдет 8 ноября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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