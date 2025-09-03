Как сообщает Джейсон Шрайер, стороны не договорились о долгосрочных правах на владение брендом Perfect Dark.

История отменённого перезапуска Perfect Dark получила новый поворот. По данным Джейсона Шрайера из Bloomberg, после отмены проекта Crystal Dynamics вела переговоры с потенциальными издателями, и наибольший интерес проявила Take-Two - компания, которая готовит к выходу GTA 6.

Take-Two была готова финансировать разработку и выпустить игру, но ключевым препятствием стали права на бренд. Embracer, которой принадлежит Crystal Dynamics, и потенциальный издатель не смогли договориться о будущем владении франшизой. Источники утверждают, что сделка была близка к заключению, но в итоге сорвалась.

В итоге Crystal Dynamics полностью закрыла проект и провела сокращения. Microsoft объявила об отмене Perfect Dark ещё в июле, хотя игра считалась одним из главных релизов Xbox.

Игру анонсировали в 2020 году как перезапуск культовой серии с Nintendo 64. Сначала разработкой занималась The Initiative, а позже к проекту подключили Crystal Dynamics, однако спасти его это не помогло.

Ранее мы рассказывали, что уволив тысячи людей, Xbox ищет новых работников сообщением с кривой ИИ-картинкой. Изображение с экраном на обратной стороне монитора вызвало массовую критику.

