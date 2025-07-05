Аликс Вилтон Риган надеется, что какой-нибудь крупный издатель выкупит права на игру у Xbox.

Перезапуск Perfect Dark, один из самых ожидаемых проектов Xbox, оказался среди отменённых игр после массовых увольнений в Microsoft и закрытия студии The Initiative.

О своём участии в проекте напомнила актриса Аликс Уилтон Риган, озвучившая главную героиню Джоанну Дарк. В соцсетях она призвала фанатов говорить о проекте, если они хотят его спасения. Актриса надеется, что какой-нибудь крупный издатель сможет выкупить права на игру у Xbox и воскресить проект:

"НАДЕЮСЬ, МЫ ЖИВЕМ В ХОРОШЕМ МИРЕ #PerfectDark#PerfectPickUp говори, если хочешь, чтобы Perfect Dark выжил".

К обсуждению присоединился и актёр Элиас Туфексис, известный по роли Адама Дженсена в Deus Ex. Он сообщил, что выделил время для работы над Perfect Dark, но теперь не получит за это оплату, поскольку съёмки отменены.

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По его словам, отмена проекта особенно тяжело ударила по штатным сотрудникам студии, которые остались без работы.

Студия The Initiative была основана как новая внутренняя студия Xbox для амбициозных AAA-проектов. Над Perfect Dark команда работала более пяти лет, и лишь в прошлом году показала первый геймплей

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