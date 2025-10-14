Обогреться без света и газа можно даже без больших финансовых трат.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской энергетике. Из-за этого отопительный сезон 2025 может оказаться очень сложным и с частыми аварийными отключениями света.

Украинцы должны знать, как обогреть комнату без электричества и газа. Не все перечисленные способы комфортные и дешевые, но приходится приспосабливаться под реалии войны.

Как согреться без отопления и электричества

Не существует мощных полностью автономных источников тепла, но обогреться в блекаут все же возможно.

Видео дня

Обогреватели с аккумулятором

Такие приборы по USB заряжаются от розетки или павербанка, после чего их можно использовать для подачи тепла в течение нескольких часов. Их минусом является небольшая мощность. Нагреть воздух в целой комнате не получится, но можно использовать шарф, носки, перчатки, электро или плед-пончо с обогревом.

Химическая грелка

После контакта с воздухом такой предмет в течение примерно 8 часов выделяет тепло. Мини-грелки кладут в ботинки, на шею или под грудь, чтобы согреть тело. Они совсем не требуют зарядки, поэтому часто используются туристами и военными.

Обогреватель + портативная электростанция

Это самый удобный метод, чем обогреть комнату без электричества. Но при этом самый дорогой. Если у вас есть мощная зарядная станция, то к ней можно подключать электроприборы для обогрева квартиры. Обойдется такое удовольствие минимум в 30 тысяч гривень.

Газовые и керосиновые обогреватели

Кроме электрических приборов есть альтернативные способы, как обогреть квартиру без света. Но их стоит использовать только в крайнем случае, если других вариантов нет.

Это газовые нагреватели на баллонах и парафиновые обогреватели на керосине. Первые опасны тем, что сжигают из воздуха кислород и выделяют угарный дым. Их можно применять только в комнате с постоянным проветриванием. Вторые могут вызвать пожар при неаккуратном обращении с топливом. Если решились включить такие приборы, то обязательно соблюдайте правила безопасности и не оставляйте устройства без присмотра.

Ранее мы рассказывали, как самим сделать автономный обогреватель без электричества из кирпичей.

Вас также могут заинтересовать новости: