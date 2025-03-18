Изначально игра целилась только на азиатскую аудиторию, но быстро стала всемирно известной.

Разработчики из студии Pocketpair признались, что до сих пор не понимают, что именно стало причиной невероятной популярности Palworld.

Игра, выпущенная в ранний доступ в начале 2024 года, буквально взорвала Steam, продавшись 2 миллионами копий за 24 часа и став вторым проектом в истории платформы, который смог достичь 2 миллионов одновременных игроков.

Представитель студии Джон Бакли на панели GDC рассказал, что изначально Palworld планировалась как игра для японской аудитории. Однако уже в 2023 году Palworld достигла третьего места в списке самых желаемых игр в Steam:

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"Как нам удалось привлечь столько внимания? Мы не знаем. Если бы мы знали, как это сделать, мы бы сделали это снова, но мы понятия не имеем, что произошло".

Ранее мы рассказывали, что Palworld заняла 3-е место в списке самых обсуждаемых игр в СМИ за 2024 год. Суммарно игру упомянули 22 тысячи раз.

Параллельно с этим Pockpair продолжает судиться с Nintendo за плагиат покемонов. Правда оказалось, что патент большой N, из-за которого и происходит суд, был зарегистрирован уже после релиза Palworld.

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