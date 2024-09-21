Претензия заключается в идеи покеболов.

Несколько дней назад Nintendo подала в суд на разработчиков сверхпопулярной в начале этого года Palworld, студию Pocketpair, за предполагаемое нарушение патентных прав. Хотя конкретный патент изначально не был назван, Pocketpair сообщила, что пока не получила подробностей претензии.

В интервью для Yahoo Japan патентный поверенный Киёси Курихара рассказал о патенте, который, вероятно, стал основой для судебного иска против Pocketpair. Этот патент был оформлен летом 2024 года, уже после релиза Palworld, и, что примечательно, Nintendo и The Pokemon Company запросили его ускоренную подготовку и проверку.

Суть патента заключается в механике броска шара для поимки существ — ключевой особенности серии игр Pokemon, где такие предметы известны как покеболы. В игре Palworld аналогичные устройства называются пал-сферами. Курихара отметил, что разработчикам игр, вдохновленных Pokemon, будет сложно обойти его без тщательного подхода, и существует высокий риск непреднамеренного нарушения.

Видео дня

Кроме того, Курихара указал, что новый патент был добавлен к уже существующему, зарегистрированному до выхода Palworld. Это усиливает юридические позиции Nintendo, позволяя эффективнее использовать патентное право в отношении Pocketpair.

Ситуация подчеркивает сложность навигации в области интеллектуальной собственности в игровой индустрии. Когда разработчики черпают вдохновение из популярных игр, грань между данью уважения и нарушением прав становится крайне тонкой. Итог этого судебного разбирательства может установить прецедент в вопросах защиты игровых механик и повлиять на будущее разработки подобных игр.

Напомним, что в начале этого года Palworld стала самой популярной игрой в Steam, обойдя Counter Strike 2 и Dota 2. Пользователи полюбили игру за пародийный сеттинг и креативные механики взаимодействия с приручеными животными.

Вас также могут заинтересовать новости: