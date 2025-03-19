"Называете таких людей лузерами и выгоняете".

Директор по коммуникациям Pocketpair Джон Бакли поделился опытом управления громким и порой токсичным сообществом Palworld.

По его словам, игра стала настоящим "раем для токсичности", в первую очередь из-за того, что она привлекла не только обычных геймеров, но и фурри-сообщество, что добавило дополнительные вызовы в процессе модерации: "Добавьте сюда большое сообщество и фурри, и получите настоящую бурю. Наш Discord — это постоянный хаос"

Студия понимала, что с таким контингентом будет сложно справиться без жёсткой политики. Поэтому модераторам было предложено максимально строго реагировать на нарушения:

Видео дня

"Называете таких людей лузерами и выгоняете. Потом они жалуются в Твиттере: 'Баки назвал меня лузером'... Да, ты лузер, чувак".

Этот подход распространяется на весь процесс взаимодействия с игроками, и Бакли подчеркнул, что модераторы обладают полной свободой действий. Они могут быть настолько строгими, насколько считают нужным, не опасаясь последствий.

Ранее Бакли рассказывал, что никто в Pocketpair не понимает, почему игра стала настолько популярной.

Вас также могут заинтересовать новости: