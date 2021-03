26 марта пройдет онлайн-трансляция, на которой покажут геймплейные ролики украинского шутера и еще 25 игр.

На следующей неделе, 26 марта, Microsoft проведет онлайн-трансляцию, на которой покажет геймплейные ролики свыше 25 игр. Среди них будет и видео с игровым процессом украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Об этом компания сообщила в официальном блоге Xbox.

Кроме второй части "Сталкера", на трансляции покажут геймплей таких игр, как The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain и Exo One.

Ожидается, что в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен подписчикам сервиса Game Pass. Помимо консолей Xbox Series X/S игра выйдет также на ПК. А вот о релизе на консолях PlayStation разработчики не сообщают.

Ранее студия показывала только короткий тизер с игровым процессом S.T.A.L.K.E.R. 2.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что на данный момент известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Это значит, что персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Помимо знакомых фанатам локаций в сиквеле будут и новые. Еще в игру добавят новых мутантов, артефакты и аномалии.

На своем YouTube-канале разработчики опубликовали несколько саундтреков из предстоящей игры.

Автор: Сергей Коршунов