Просторы космоса уже бороздят телефон Nokia, башня Саурона, паровозик Томас и вилочный погрузчик.

Свежий апдейт Voyagers для No Man’s Sky дал то, о чём комьюнити мечтало годами - кастомизацию космических кораблей.

Теперь в игре можно полностью с нуля проектировать шаттл, из-за чего проект внезапно обрел вторую жизнь. В Steam фиксируют рекордный онлайн со времён релиза.

Игроки тут же показали, на что способны их фантазия и редактор. Один пользователь построил летающий замок, другой сделал башню с Оком Саурона, парящим над космосом.

Видео дня

Есть и куда более абсурдные находки. Например, межзвёздный вилочный погрузчик с варп-двигателем. Или настоящий парусник 18 века, отправленный бороздить галактику.

Фаворитом у фанатов стал старый добрый кирпич Nokia 3310, превращённая в космический корабль. А ещё кто-то пересобрал Slave I из "Звёздных войн" и даже построил меха по мотивам Armored Core, огромного гиганта по имени Fire Giant. Ну и кто-то сделал паровозика Томаса, но это уже классика.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft неожиданно анонсировала бесплатное обновление Assassin's Creed Mirage с новым контентом. В игру добавят новую сюжетную главу и переработают геймплей.

