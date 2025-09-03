В No Man's Sky теперь можно строить собственные космические корабли / Фото - Hello Games

Свежий апдейт Voyagers для No Man’s Sky дал то, о чём комьюнити мечтало годами - кастомизацию космических кораблей.

Теперь в игре можно полностью с нуля проектировать шаттл, из-за чего проект внезапно обрел вторую жизнь. В Steam фиксируют рекордный онлайн со времён релиза.

Игроки тут же показали, на что способны их фантазия и редактор. Один пользователь построил летающий замок, другой сделал башню с Оком Саурона, парящим над космосом.

Видео дня

Есть и куда более абсурдные находки. Например, межзвёздный вилочный погрузчик с варп-двигателем. Или настоящий парусник 18 века, отправленный бороздить галактику.

Фаворитом у фанатов стал старый добрый кирпич Nokia 3310, превращённая в космический корабль. А ещё кто-то пересобрал Slave I из "Звёздных войн" и даже построил меха по мотивам Armored Core, огромного гиганта по имени Fire Giant. Ну и кто-то сделал паровозика Томаса, но это уже классика.

Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025
Фото No Man’s Sky 03 сентября 2025

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft неожиданно анонсировала бесплатное обновление Assassin's Creed Mirage с новым контентом. В игру добавят новую сюжетную главу и переработают геймплей.

Вас также могут заинтересовать новости: