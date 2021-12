Пользователи могут получить в EGS Mutant Year Zero: Road to Eden.

Магазин Epic Games Store продолжает каждый день дарить игры. Сейчас в сервисе проходит раздача тактической RPG Mutant Year Zero: Road to Eden. Проект можно добавить в личную библиотеку только сегодня, до 18:00 по киевскому времени. Далее стартует раздача "тайной игры", название которой не раскрывается.Читайте такжеВ сеть слили список с играми, которые раздадут в EGS до Нового года – в нем есть много интересного

Ранее инсайдеры с форума Dealabs опубликовали данные обо всех подарках в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Они правильно предсказали, что в магазине станет бесплатным кооперативный шутер Second Extinction. Но на этот раз информаторы ошиблись, так как писали о раздаче стратегии Humankind, а вместо нее пользователям предлагают забрать Mutant Year Zero: Road to Eden. Согласно той же утечке, следующей бесплатной игрой станет Hitman 2: Silent Assassin, а далее наступит очередь Vampyr.

Подробнее о Mutant Year Zero: Road to Eden

Это тактическая RPG в духе XCOM от студии The Bearded Ladies и издательства Funcom. В игре демонстрируется постапокалиптический мир, в котором нет людей. Главные герои — это разумные звери-мутанты с человеческим телом. Они должны раскрыть тайну исчезновения всего населения, а заодно узнать о своем происхождении.

Исследование мира в Mutant Year Zero: Road to Eden проходит в режиме реального времени. Пользователи могут искать полезные предметы и ресурсы для усиления протагонистов.

Сражения в проекте разворачиваются в пошаговом формате. У каждого из персонажей есть уникальные навыки, которые комбинируются и позволяют быстро устранять врагов. А перед боем можно в режиме скрытности занять удобную позицию.

