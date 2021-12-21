В Сеть слили список с играми, которые раздадут в EGS до Нового года / фото Systemic Reaction

В магазине Epic Games Store проходит масштабная акция с ежедневными раздачами игр. Прямо сейчас пользователи могут добавить в коллекцию "рогалик" с элементами стратегии и ККИ Loop Hero. Проект доступен сегодня, до 18:00 по Киеву. Названия игр из следующих раздач не раскрываются, но они уже стали известны благодаря инсайдерам. И если слитый список окажется правдивым, пользователи получат много всего интересного.Читайте такжеНа ПК можно бесплатно получить атмосферную детективную игру от польских разработчиков

Перечень с проектами из грядущих раздач опубликовали информаторы с форума Dealabs. До этого они правильно предсказали каждую игру, которая уже была бесплатной в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Так что поводов не доверять инсайдерам пока нет.

Согласно утекшим данным, следующим подарят кооперативный шутер Second Extinction. Сейчас он находится в раннем доступе, но, возможно, вместе с раздачей состоится полноценный релиз. Недавно проект получил возрастной рейтинг, а такое обычно происходит перед запуском версии 1.0. В игре пользователи объединяются в команды и пытаются выжить на большой карте под натиском динозавров всех мастей.

Second Extinction / фото Systemic Reaction

Полный список игр, которые раздадут в Epic Games Store

  • 21.12 — Second Extinction;
  • 22.12 — Humankind;
  • 23.12 — Hitman 2: Silent Assassin;
  • 24.12 — Duke Nukem Forever;
  • 25.12 — Vampyr;
  • 26.12 — Horace;
  • 27.12 — Gone Home;
  • 28.12 — Bully: Scholarship Edition;
  • 29.12 — Friday the 13th: The Game;
  • 30.12 — пока не объявлено.

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Автор: Назар Степорук