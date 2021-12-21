Пользователей ждет приличное пополнение коллекции.

В магазине Epic Games Store проходит масштабная акция с ежедневными раздачами игр. Прямо сейчас пользователи могут добавить в коллекцию "рогалик" с элементами стратегии и ККИ Loop Hero. Проект доступен сегодня, до 18:00 по Киеву. Названия игр из следующих раздач не раскрываются, но они уже стали известны благодаря инсайдерам. И если слитый список окажется правдивым, пользователи получат много всего интересного.Читайте такжеНа ПК можно бесплатно получить атмосферную детективную игру от польских разработчиков

Перечень с проектами из грядущих раздач опубликовали информаторы с форума Dealabs. До этого они правильно предсказали каждую игру, которая уже была бесплатной в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Так что поводов не доверять инсайдерам пока нет.

Согласно утекшим данным, следующим подарят кооперативный шутер Second Extinction. Сейчас он находится в раннем доступе, но, возможно, вместе с раздачей состоится полноценный релиз. Недавно проект получил возрастной рейтинг, а такое обычно происходит перед запуском версии 1.0. В игре пользователи объединяются в команды и пытаются выжить на большой карте под натиском динозавров всех мастей.

Полный список игр, которые раздадут в Epic Games Store

21.12 — Second Extinction;

22.12 — Humankind;

23.12 — Hitman 2: Silent Assassin;

24.12 — Duke Nukem Forever;

25.12 — Vampyr;

26.12 — Horace;

27.12 — Gone Home;

28.12 — Bully: Scholarship Edition;

29.12 — Friday the 13th: The Game;

30.12 — пока не объявлено.

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Автор: Назар Степорук