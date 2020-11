Получить DLC смогут все владельцы игры до 3 декабря.

Студия Gearbox Software выпустила новое дополнение для Borderlands 2 на Nintendo Switch. Все владельцы игры могут получить DLC под названием Commander Lilith & the Fight for Sanctuary бесплатно до 3 декабря.

Об этом разработчики заявили на сайте игры.

"Начиная с сегодняшнего дня и до 3 декабря, любой, кто владеет Borderlands: Legendary Collection или Borderlands: The Handsome Collection на Switch, может добавить еще одно приключение в свою коллекцию бесплатно через Nintendo eShop", – заявили в Gearbox.

Трейлер дополнения Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Дополнение Commander Lilith & the Fight for Sanctuary продолжает сюжет второй части, добавляя в игру новых персонажей, новые локации, врагов и боссов. Изначально оно вышло в 2019 году на PS4, Xbox One и ПК.

О чем Borderlands 2

Borderlands 2 – это вторая часть приключенческого ролевого шутера от студии Gearbox, которая вышла в 2012 году.

Действия сиквела развиваются спустя пять лет после событий оригинала.

Главный антагонист по прозвищу Красавчик Джек присвоил себе заслуги Искателей Хранилища, получил контроль над корпорацией "Гиперион" и объявил себя диктатором Пандоры. Четверке новых главных героев предстоит бросить вызов Джеку.

Автор: Сергей Коршунов