Как оказалось, никакой игры не существует, а программа сразу ворует данные с компьютера.

В Steam был обнаружен вирус, замаскированный под игру Sniper Phantom's Resolution, симулятор снайпера, где, судя по трейлеру, игрок должен был выполнять военные контракты по устранению целей и модифицировать своё оружие.

В самом Steam скачать игру было нельзя, так как она ещё не вышла, но разработчики оставили ссылку на сайт, где можно скачать демо проекта. Пользователи Reddit сразу заметили странности: скриншоты в Steam не были похожи на настоящую игру, всё окружение сделано из бесплатных ассетов, а домен сайта, где размещалось демо, был зарегистрирован всего неделю назад и представлял собой маленький лэндинг с минимумом информации.

Один из юзеров всё же решил раскрыть загадку проекта и установил демку на виртуальную машину. Как оказалось, никакой игры нет, и при установке программа ворует все данные с компьютера, для этого она предварительно выдаёт себе права администратора.

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Программа получает доступ к Cookie-файлам, всем паролям и логинам, а также начинает передавать весь входящий и исходящий интернет-трафик. При этом все эти действия не фиксируются антивирусами.

Valve оперативно удалила Sniper Phantom's Resolution из Steam, но её страницу в магазине ещё можно найти.

Это уже не первый случай мошенничества в Steam. Недавно там появился симулятор выживания PirateFi, который при запуске загружал на компьютер троян. Valve точно так же оперативно удалила проект, но в отличие от сегодняшнего случая, там какая-никакая игра всё же была.

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