Несмотря на малую популярность, вокруг Heroes of the Storm сформировалось преданное фанатское сообщество.

Многие разработчики в прошлом на волне успеха MOBA и ее главных мастодонтов Dota 2 с League of Legends стремились создать аналогичную игру в этом жанре. Мало у кого это получилось, но некоторые проекты все же смогли привлечь внимание игроков. Среди них была Heroes of the Storm от Blizzard.

Разработчики активно поддерживали игру, регулярно добавляли новых персонажей и организовывали различные события. Однако в прошлом году, через семь лет после релиза, Blizzard прекратила контентную поддержку Heroes of the Storm: серверы игры по-прежнему работали, но ничего не происходило.

Многие уже успели забыть об игре, но на днях для нее вдруг вышел масштабный патч с изменением баланса, исправлением ошибок, правками в интерфейсе и другими фиксами. А так же с обращением разработчиков, которые поблагодарили сообщество за отзывы об игре.

Учитывая размер этого обновления, многие фанаты уверены, что Heroes of the Storm возвращается к жизни. Выпущенная летом 2015 года MOBA имела не малый успех у игроков, вдобавок, недавнее приобретение Activision Blizzard Microsoft может означать новое начало для старых франшиз. Глава Xbox Фил Спенсер в недавнем интервью также отмечал, что издатель будет оказывать поддержку студиям, которые вновь захотят работать над старыми проектами.

Пока сложно сказать, какие планы строит новый владелец на MOBA от Blizzard, но из HOTS вполне может получиться, например, киберспортивная дисциплина.

Напомним, ранее в этом месяце Microsoft наконец-то закрыла сделку по покупке Activision Blizzard. Теперь компании принадлежат легендарные игровые франшизы Call of Duty, StarCraft, Diablo, WoW, Overwatch и другие, а большинство новых тайтлов начнут добавлять в подписку Game Pass в день релиза.

