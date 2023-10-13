Большинство новых игр Activision Blizzard начнут добавлять в подписку Game Pass в день релиза.

Компания Microsoft после почти двух лет разбирательств с Sony и регуляторами официально закрыла крупнейшую в истории игровой индустрии сделку и купила Activision Blizzard за $68.7 млрд.

Теперь Microsoft принадлежат легендарные игровые франшизы Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch и другие, а большинство новых тайтлов начнут добавлять в подписку Game Pass в день релиза.

Впервые о сделке по приобретению Activision Blizzard стало известно еще в январе 2022 прошлого года. Однако процесс затянулся на 20 месяцев из-за проверки многочисленными антимонопольными регуляторами разных стран – в частности, американской FTC и британской CMA. В итоге все они одобрили поглощение.

Конкуренты из Sony тоже долгое время открыто выступала против сделки Microsoft и Activision, опасаясь потенциальной эксклюзивности новых частей Call of Duty для Xbox. Позже, правда, выяснилось, что руководство Sony не волновалось об играх, а просто не хотело допустить слияния.

Игры Activision Blizzard, как сообщается, продолжат появляться на PlayStation, но, похоже, не все. Часть "контента" издательства будет эксклюзивной для ПК и Xbox. Какой смысл вкладывается в слово "контент", пока непонятно, но речь, скорее всего, об определенных играх.

Трейлер, посвященный закрытию сделки

Напомним, что в сентябре 2020 Microsoft совершила не менее значительную сделку, купив ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks. Сумма сделки составила $7,5 миллиарда, а закрыли договор в марте 2021-го. Благодаря этому поглощению корпорация получила во владение несколько известных франшиз, включая Fallout и The Elder Scrolls.

Так, к примеру, новая игра Bethesda, Starfield, вышла только на Xbox и ПК. По словам Тодда Говарда, то, что игру решили не выпускать на консоли Sony, пошло ей явно на пользу.

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