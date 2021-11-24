League of Legends растоптала Dota 2. Обзор анимационного сериала "Аркейн"

Недавно на Netflix вышли последние эпизоды анимационного сериала "Аркейн" по мотивам игры League of Legends. Произведение получилось самодостаточным, взрослым и невероятно эмоциональным. Мы в УНИАН посмотрели картину целиком и спешим рассказать, почем она достойна внимания каждого ценителя искусства.

Так уж получилось, что я девять лет увлекаюсь League of Legends. Мой товарищ начал играть в эту MOBA от Riot Games сразу после релиза. Тогда ее считали обычным клоном Dota 2 с более приветливой стилистикой и уменьшенной картой. Никто не ожидал, что проект станет одним из самых популярных в мире и обзаведется ежемесячной активной аудиторией в размере 180 миллионов человек.

Я неоднократно наблюдал за матчами товарища, но сам долго не решался окунуться в League of Legends. Только после поступления в университет я все-таки опробовал игру и с тех пор стараюсь выделять немножко свободного времени, чтобы возвращаться в мир Рунтерры. Сейчас матчи проходят не так весело, как ранее в общаге. У друзей, которых я сумел "подсадить" на LoL, появились семьи и разные личные заботы. Да и у меня самого досуг сильно сократился — приходится наперед думать, когда удастся снова ворваться в League of Legends. Однако золотые деньки наших командных замесов в общаге навсегда отпечатались в моей памяти.

И вот знаете, при всей своей любви к LoL, я не особо ждал "Аркейн". Мне казалось, что получится анимационный сериал в духе "DOTA: кровь дракона". То есть неплохое произведение на один раз, которое быстро выветривается из головы. Я даже забыл посмотреть первые три эпизода в день их релиза. А когда все-таки добрался до "Аркейн", то понял, насколько сильно заблуждался. Свежая картина вернула меня в детство, когда при просмотре любимого мультфильма тело наполнялось дофамином, а дождаться выхода новой серии было тем еще испытанием.

Уже на первом эпизоде я понял, что обязательно напишу материал о свежей ленте. При дальнейшем знакомстве с "Аркейн" это желание только усиливалось. И так как недавно дебютный сезон картины пополнился финальными сериями, пришло время для обзора. В нем я поделюсь своими эмоциями и впечатлениями от просмотра произведения, а также расскажу, почему его можно назвать шедевром.

Один город, два мира

Производством "Аркейн" занималась французская студия Fortiche Productions, которая ранее создавала анимационные ролики для League of Legends. За процессом присматривала Riot Games, а Netflix выкупил права на показ картины. Первый сезон сериала включает девять эпизодов и переносит зрителей в Пилтовер и Заун. Это две неравноправные части одного большого города.

Его верхние районы считаются главным очагом прогресса на всей Рунтерре и отличаются богатым убранством. Покой местных граждан охраняют миротворцы, а правят ими семь советников. Снизу же все совсем иначе. Здесь царит беззаконье, а власть сосредоточена в руках бандитов. За честный труд платят гроши, поэтому большинство граждан выбирает преступный путь. Они занимаются вымогательством, продают контрабандные товары, воруют и даже убивают, если понадобится.

Вот так обстоят дела в Пилтовере и Зауне соответственно. Но все начинает меняться, когда появляется хекстек. Эта технология позволяет использовать магию каждому человеку, а значит — представляет невероятную ценность. После ее изобретения в Пилтовере и Зауне начались глобальные изменения, которые радикально повлияли на обе части города.

В таких условиях развивается основная сюжетная линия "Аркейн", посвященная взаимоотношениям между двумя сестрами — старшей Вай и младшей Джинкс. Они рано потеряли родителей, но научились выживать на улицах Зауна. Девушки вместе с друзьями зарабатывали деньги воровством и однажды решили совершить вылазку в Пилтовер. Поиски добычи закончились взрывом с печальными последствиями, которые повлияли на судьбы Вай, Джинкс и остальных героев сериала.

Никто не останется равнодушным

Разбор сюжета "Аркейн" хочется начать с дифирамбов сценаристам. Они сумели создать взрослую и самодостаточную историю в интересной вселенной. Для ее понимания вовсе не обязательно быть фанатом League of Legends. Наслаждаться картиной сможет каждый человек — даже тот, кто никогда не слышал о MOBA от Riot Games. Конечно, поклонники LoL получат дополнительное удовольствие от демонстрации Пилтовера с Зауном, встреч со знакомыми персонажами и отсылок. Но все это просто небольшая закуска к основному блюду.

Взрослый тон сюжета проявляется в отдельных жестоких сценах с показом насилия и темах, которые поднимаются в "Аркейн". Сериал раскрывает проблемы социального неравенства, бюрократии, бездействия властей и принесения жертв на пути к высшему благу. Он также демонстрирует более личные переживания персонажей. Например, последствия шизофрении, важность дружбы, горечь предательства и готовность пойти на любые поступки ради близких людей. Все эти мотивы переплетаются в большой и цельный пласт сюжета, который просматривается между строк.

Но не следует думать, что получить удовольствие от повествования "Аркейн" можно только при его тщательном анализе. За историей интересно наблюдать и без углубления. Она постоянно двигается вперед и ни разу не проседает на протяжении всех девяти эпизодов. Выверенную динамику обогащают кульбиты, которые порой вытворяет сюжет. У меня после третьей серии зрачки увеличились до размеров гривневой монеты. Такими они оставались весь вечер: я попросту был в шоке от смелого и неожиданного решения создателей картины. Вот у кого нужно учиться голливудским киноделам с их шаблонным подходом.

Следует отметить и масштабы истории. Она растянута на несколько лет и включает до десяти второстепенных линий. При этом повествование не кажется чересчур сложным или запутанным. Писатели тщательно готовят зрителей к важным сценам: они постепенно развивают свои идеи и акцентируют внимание на значимых деталях. Благодаря такому подходу каждый эпизод воспринимается просто и создает должный эффект.

Приправой к масштабам сюжета стали запоминающиеся локации. Заун и Пилтовер — это смесь контрастов и необычных мест, которые художники Fortiche рисовали с максимальной самоотдачей. В результате все сцены обладают кучей деталей и соответствуют сюжетному настроению. И раз уж речь зашла о внешнем виде, необходимо упомянуть о превосходной стилистике с тонко подобранной цветовой палитрой. Она накладывается на полностью трехмерное окружение и подчеркивает уникальность "Аркейн" еще и с этой стороны.

За персонажей хочется переживать

Я специально почти не упоминал о персонажах картины, чтобы оставить самое вкусное напоследок. "Аркейн" включает более десяти основных действующих лиц, что в целом немало, как для шестичасового произведения. Обычно такое количество вредит качеству, но анимационный сериал Fortiche точно входит в число исключений.

Все герои в картине чувствуются полноценными личностями. У них есть свои черты характера, проблемы, переживания и стремления. Зрителям постепенно показывают сущность и внутренний мир каждого персонажа. И именно поэтому в них быстро влюбляешься. В их поступки и мотивацию искренне веришь, что отражается на восприятии отдельных драматических сцен. Например, один из эпизодов в середине сериала вызвал у меня невероятно сильную печаль. Лишь на следующее утро с моего лица исчезла кислая гримаса.

Не менее важно и то, как органично показана трансформация персонажей под давлением сложившихся обстоятельств. Герои "Аркейн" сталкиваются с опасными испытаниями и принимают тяжелые моральные решения. В результате им приходится неоднократно пересмотреть жизненные принципы. При этом зрители всегда будут понимать, почему персонажи преображаются и какими они становятся. Радуют и взаимоотношения между героями, которые тоже постоянно меняются и развиваются. Возникают неожиданные союзы и любовные отношения, в то время как узы дружбы и крови постепенно разрушаются. И все это вплетено в единую канву повествования.

Напоследок хочется отметить, как умело сценаристы играют с полутонами. В "Аркейн" нет ни одного плоского злодея. Каждый из них может похвастаться как минимум несколькими достоинствами. При этом главные герои не лишены изъянов и порой поступают, как настоящие подлецы. Все действующие лица в сериале прописаны в рамках серой морали. Они подкупают тем, что ощущаются обычными людьми только с поправкой на фэнтезийную вселенную.

Обязательно к просмотру

Я остался в диком восторге от просмотра "Аркейн". Для меня произведение Riot Games и Fortiche стало в один ряд с "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". И поверьте, высшей похвалы я придумать не смогу. Картина вызывает колоссальный эмоциональный всплеск и доставляет удовольствие на протяжении каждой секунды хронометража. По сравнению с "Аркейн" анимационный сериал по Dota выглядит фанатской подделкой, на которую даже не стоит тратить времени. Так что да, в категории адаптаций League of Legends растоптала своего главного конкурента. Теперь остается только дождаться уже анонсированного второго сезона. Надеюсь, планка качества останется на столь же умопомрачительном уровне.

Оценка: 10 из 10

Назар Степорук

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