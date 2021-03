Прощайте, Warcraft и Diablo. Почему студия Blizzard больше не делает качественные игры

Студия Blizzard, создавшая культовые Diablo, StarCraft и World of Warcraft, вот уже несколько лет терпит одну неудачу за другой. А последняя выставка BlizzCon показала, что компания уже не будет прежней. Мы взглянули на основные проблемы "Метелицы", и готовы рассказать, стоит ли ждать от нее шедевров в будущем.

Еще несколько лет назад имя Blizzard Entertainment для многих геймеров выступало гарантом качества. И действительно, за свою долгую карьеру разработчики выпустили такие культовые игры, как Diablo, StarCraft, Warcraft, Hearthstone и Overwatch. Однако со временем успешных релизов становилось все меньше, а проблем все больше: неудачное развитие Heroes of the Storm, снижение аудитории World of Warcraft, застой в Overwatch, провальный анонс мобильной Diablo Immortal и полное фиаско с ремастером Warcraft III: Reforged.

А последний BlizzCon, прошедший несколько недель назад, дал ясно понять: от прежней Blizzard осталось только имя, за которым больше не стоят знаменитые творцы, репутация и политика формата «качество превыше всего». Компания представила лишь переиздания своих прежних хитов и поделилась скудной информацией о Diablo IV и Overwatch 2. Глядя на шоу, мы решили разобраться, что произошло с Blizzard, и стоит ли ждать от нее новых шедевров.

Победа финансов над качеством

Принято считать, что проблемы Blizzard начались со слияния с Activision в 2008 году. Мол, Бобби Котик стал у руля и повел компанию по наклонной. Естественно, объединение отрицательно повлияло на «Метелицу», однако его результаты проявились только через несколько лет. В 2008-м Activision еще не могла похвастаться многомиллиардными доходами от каждой новой Call of Duty и, соответственно, не оказывала значительного давления на Blizzard. Последняя продолжала действовать по старой схеме и до 2012 года выпустила World of Warcraft: Wrath of the Lich King, StarCraft II: Wings of Liberty и Diablo III.

Вроде бы, немало проектов, но здесь есть одна важная деталь. Руководство «Метелицы» всегда придерживалось политики, что каждая новая игра компании должна становиться хитом. Оно и не странно, ведь Blizzard неоднократно задавала тренды и совершала революцию в индустрии интерактивных развлечений. Однако желание и дальше сотрясать рынок шедеврами стало началом конца прежней «Метелицы». За прошедшие двадцать лет студия отменила более пяти перспективных проектов, включая шутер StarCraft: Ghost и ММО Titan. Наверняка таких игр было больше, просто информация о них не просачивалась в СМИ.

Blizzard привыкла работать в размеренном темпе и не пыталась стремительно наращивать финансовые показатели. А вот Activision, наоборот, поставила производство Call of Duty на конвейер, раскрутила бренд и начала увеличивать доходы. Естественно, Бобби Котик хотел видеть аналогичные результаты от Blizzard, но та не желала трансформироваться. Она и дальше выпускала только те проекты, в которых была уверена. Вот так на свет появились: Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. Опять-таки, каждое из этих многопользовательских творений способно похвастаться высоким качеством исполнения, вот только Activision смотрела на другое.

Если взглянуть на финансовые отчеты за 2017 год, то можно заметить, что численность общей аудитории игр Blizzard составила 42 млн пользователей. У Activision этот показатель достиг 49 млн, а у мобильного подразделения King, которое входит в состав компании – 384 млн. Полученные доходы тоже распределились соответствующим образом. «Метелица» из-за своей приверженности качеству оказалась отстающим звеном в составе Activision Blizzard и это, судя по всему, развязало Бобби Котику руки.

Естественно, никто открыто не рассказывал о процессах, которые тогда происходили внутри корпорации. Однако мы почти уверены, что Blizzard заставили отказаться от прежнего ритма работы и политики, где во главу угла ставились попытки создать новый шедевр. Об этом же писал знаменитый журналист и инсайдер Джейсон Шрайер. По его словам, влияние Activision на культуру «Метелицы» сильно возросло, и компании перестали быть равноправными, как в далеком 2008 году. А если говорить проще, то финансовый успех первой затмил и победил знаменитое качество второй.

Странные творческие решения

Вмешательство Activision можно проследить и по развитию игр-сервисов Blizzard. За последние несколько лет компания приняла столько непопулярных решений, что все и не вспомнишь. Давайте вместе загибать пальцы: закрытие киберспортивного направления Heroes of the Storm, слабое наполнение контентом Overwatch, агрессивная монетизация Hearthstone и выпуск Warcraft III: Reforged. Последний проект и вовсе привел к колоссальному скандалу. Фанаты были готовы разорвать Blizzard на части за то, какой ремастер знаменитой стратегии она представила. Недовольство поклонников вылилось в десятки тысяч нулей на Metacritic, из-за чего Warcraft III: Reforged получила самый низкий пользовательский рейтинг в истории сайта.

И если верить все тому же Джейсону Шрайеру, за Blizzard числится еще один значимый грешок. Не секрет, что свою репутацию компания заработала во многом благодаря стратегиям. Однако сейчас этот жанр не слишком популярен, из-за чего руководство Activision Blizzard блокировало попытки отдельных команд внутри «Метелицы» создать новую RTS. А ведь они могли выпустить как минимум качественный проект и возродить веру в студию после многих непопулярных решений.

Уход ведущих разработчиков

По сути, Activision хотела, чтобы Blizzard выпускала игры чаще и тратила на их разработку меньше средств. То есть «Метелица» должна была действовать диаметрально противоположно тому, как поступала в течение пятнадцати лет. Естественно, такое положение дел не устроило многих членов компании, включая ведущих руководителей. В результате с 2018 года, когда как раз усилилось давление Activision, в Blizzard начался отток кадров.

Компанию покинули соучредитель Майк Морхейм, экс-продюсер Джейсон Чейс, руководитель разработки StarCraft 2 Дастин Браудер, креативный директор Hearthstone Бен Томпсон, технический директор Алан Дабири, глава производства StarCraft II: Legacy of the Void Тим Мортен и многие другие. А двумя годами ранее из студии ушел еще и Крис Метцен, который создал мифологию Warcraft, Diablo и StarCraft. Понимаете, к чему мы клоним? В Blizzard не осталось людей, сделавших компанию великой и создавших ее главные хиты. Сейчас бразды правления находятся в руках Джея Аллена Брэка, бывшего исполнительного продюсера World of Warcraft, но это лишь один из немногих ветеранов, которые остались в «Метелице». Куда больше их теперь работает во Frost Giant Studios и Dreamhaven.

Паразитирование и игры для смартфонов

Итак, что мы имеем: вынужденный отказ от прежней политики «качества Blizzard», уход ведущих разработчиков и активное влияние Activision, которое привело к странным творческим решениям. Здесь напрашивается один простой вывод – знакомая нам «Метелица» умерла. Возродится ли она когда-нибудь в прежнем величии? Определенно, нет. Современная Blizzard – это больше не коллектив творческих людей, который прислушивается к игрокам и жаждет воплощать прорывные идеи. Компания превратилась в стандартное звено огромной корпорации, и ее следующие проекты тому прямое подтверждение.

В ближайшее время «Метелица» выпустит лишь Diablo II: Resurrected и World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Упомянутые проекты, безусловно, порадуют фанатов, но давайте смотреть шире. Переиздание своих прошлых игр без выпуска новых – это обычное паразитирование и попытка заработать немного денег, чтобы улучшить финансовые показатели в следующем отчете. Компания больше не сможет создать новую Diablo II или выпустить такое же культовое расширение для WoW, как Burning Crusade. Вот и остается только переиздавать знаменитые хиты, хотя это еще полбеды. Под давлением Activision «Метелица» начала ориентироваться на мобильный рынок. Она уже разрабатывает Diablo Immortal в партнерстве с NetEase и пока неанонсированную игру по Warcraft. А если эти проекты окажутся успешными, то Blizzard может ожидать очередной этап трансформации. Компания начнет выпускать на ПК недорогие игры для олдов, а зарабатывать на смартфонах – почти так же, как Activision.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Blizzard больше не станет прежней великой компанией, ориентированной на игроков, и с этим остается только смириться. Но есть ли шансы увидеть от нее хорошие новые игры в ближайшем будущем? Да, но небольшие. Из свежих проектов «Метелицы» на горизонте маячат только Overwatch 2 и Diablo IV. Первая вызывает опасения, так как Blizzard решила добавить в соревновательный шутер PvE-элементы и преподнести их, как главную особенность. А вот вторая подает больше надежд, хотя тоже не совсем соответствует канонам предыдущих Diablo.

Четвертая часть получит больший уклон в многопользовательский сегмент, но за ее развитие отвечает Род Фергюсон, а этот человек уже не один проект доводил до ума. Впрочем, даже к Diablo IV придется внимательно присматриваться и читать отзывы, ведь от современной Blizzard можно ожидать чего угодно.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter