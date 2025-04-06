Muse AI - первый ИИ для разработки игр.

В рамках своего нового направления Copilot for Gaming, Microsoft дала пользователям возможность лично попробовать Muse AI, модель искусственного интеллекта, способную генерировать геймплей для игр.

Пока это выглядит скорее как заигрывание с технологией, чем готовый продукт, но кое-что интересное уже можно пощупать: компания выложила в браузер ограниченную ИИ-версию Quake 2, созданную с помощью Muse.

Демка максимально урезанная - враги размытые, взаимодействия простейшие, а время игры ограничено. Это копия с сомнительной играбельность с разрешением 640x360 и с низким, но стабильным фреймрейтом и инпут лагом. Однако это всё же прогресс, учитывая, что изначально Muse показывал 10 кадров в секунду и разрешение 300×180.

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Главное здесь не Quake 2, а сам факт: ИИ сгенерировал играбельную версию старой игры на основе данных о геймплее. Напомним, что что-то подобное уже делали с Minecraft.

Muse позиционируется как инструмент для прототипирования: по замыслу Microsoft, он должен помогать разработчикам быстро набрасывать игровые идеи и уровни. Но у него есть и другая потенциальная функция - восстановление и перенос классических игр. Об этом ещё зимой говорил Фил Спенсер:

"Можно представить себе, что на основе видео и геймплейных данных модель сможет обучаться старым играм и делать их портируемыми на любые платформы, где такие модели могут запускаться. Мы давно обсуждаем идею сохранения игр, и возможность обойтись без оригинального движка и железа открывает массу перспектив".

Ранее глава Microsoft Сатья Наделла заявял, что благодаря Muse AI у Xbox может появиться целая библиотека игр, созданных искусственным интеллектом.

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