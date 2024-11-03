Студия Decart представила первый открытый мир, сгенерированный искусственным интеллектом.

Представлена первая в мире игровая AI-модель открытого мира под названием Oasis, разработанная израильской студией Decart. Модель демонстрирует возможности генеративного искусственного интеллекта в создании игр в реальном времени.

Модель обучена на видеозаписях игрового процесса Minecraft и способна в реальном времени создавать графику, физику и правила игры, реагируя на ввод с клавиатуры и мыши. "Такие модели могут обогатить современные развлекательные платформы, создавая контент на лету в соответствии с предпочтениями пользователя", отмечают разработчики в своем блоге.

Oasis относится к новой категории AI-моделей "мировых моделей", способных симулировать игровые пространства с высокой частотой кадров. Хотя демоверсия показывает потенциал технологии, пользователи отмечают необходимость доработки: низкое разрешение и изменения в ландшафте при повороте персонажа могут снижать комфорт игры. Не говоря уже о стандартных артефактах, которые возникают в работах генеративных моделях.

Возникают и вопросы относительно авторских прав, так как модель обучена на материалах Minecraft. Некоторые эксперты задаются вопросом, не является ли Oasis несанкционированной копией популярной игры, что может привести к юридическим спорам.

Разработчики уверены в потенциале Oasis и планируют оптимизировать модель для будущих AI-ускорителей, что позволит достичь качества графики до 4K. В перспективе они видят возможность расширения взаимодействия пользователя с виртуальными мирами через текстовые и звуковые подсказки, создавая новые формы развлечений.

Напомним, что недавно OpenAI выпустила большое обновление для ChatGPT, которое привнесло в ИИ-помощника собственную поисковую систему. Модель за несколько секунд анализирует сотни веб-страниц и составляет выжимку из нужной пользователю информации.

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