Muse AI можно использовать для генерации идей для дополнения уже существующих игр.

Microsoft представила Muse, генеративную ИИ-модель, разработанную для анализа и предсказания геймплейных сценариев.

В отличие от традиционных инструментов разработки, Muse не создает новые игровые механики, а использует обученные данные, чтобы предсказывать, как изменится игровой процесс при внесении определенных изменений.

Основная идея Muse - обучить ИИ на основе существующих игровых данных, чтобы затем прогнозировать, как изменения в уровне или механике повлияют на геймплей. Например, если разработчик добавляет на локацию новый трамплин, Muse может визуализировать, как игроки будут его использовать и какие последствия это вызовет.

Видео дня

Для обучения Microsoft использовала видеозаписи игрового процесса многопользовательского шутера Bleeding Edge. Сам процесс обучения требовал кластер из 100 видеокарт Nvidia H100 и около миллиона итераций обучения, чтобы продлить 1 секунду реального геймплея на 9 секунд смоделированного.

Главное преимущество Muse - способность сохранять логику взаимодействия объектов. Например, если модель дублирует врага или предмет в игре, он будет вести себя так же, как оригинал. Это может быть полезно при тестировании баланса уровней или при разработке новых механик.

Однако текущая версия Muse сталкивается с рядом ограничений: высокая стоимость обучения, требуется мощное оборудование и значительное время обработки. Ограниченное качество выходных данных: разрешение генерируемых видео составляет 300x180, что недостаточно для детального анализа. Необходимость огромных объемов данных: Muse эффективно работает только с проектами, имеющими многолетние игровые сессии в качестве обучающего материала.

Хотя на данный момент Muse не может заменить традиционные инструменты разработки, технология демонстрирует интересный подход к анализу геймплея. В будущем, если удастся снизить вычислительные затраты и повысить качество моделируемых данных, такие системы могут стать полезными помощниками для разработчиков, особенно на этапе тестирования.

Также Microsoft упомянула возможное применение Muse в игровой архивации, предполагая, что модель сможет помогать с адаптацией классических игр на новые устройства. Однако пока неясно, насколько такой метод будет точным и эффективным.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft представила прорывной квантовый процессор. Эта разработка может повлиять на развитие всей технологической отрасли.

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