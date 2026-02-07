Украинское законодательство не всегда позволяет вмешиваться в действие завещания, и решающим становится не сам документ, а обстоятельства, при которых он был составлен.

Вопрос обжалования завещания чаще всего возникает тогда, когда родственники сомневаются, что документ действительно отражает волю умершего.

Ранее у нас уже выходил материал о том, кто имеет право на наследство без завещания в Украине – в случае, если таких документов нет вообще. А в каких случаях можно обжаловать завещание в Украине, а когда – нет, в комментарии УНИАН объясняет Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

В каком случае родственники могут обжаловать завещание и кто имеет на это право

По словам эксперта, в законодательстве нет термина "обжалование завещания" – юридически речь идет о признании его недействительным.

Завещание может быть либо отменено самим завещателем при жизни, либо признано недействительным в суде. Отдельная категория – ничтожные завещания, которые не имеют юридической силы с момента составления.

Муренко объясняет:

"Ничтожен тот документ, который составлен с существенными нарушениями формы (и/или – ред.) не заверен уполномоченным лицом, в частности, нотариусом".

Например, простой рукописный текст без надлежащего удостоверения, даже если в нем четко указана воля человека, законом не признается завещанием.

По словам юриста, родственники могут обратиться в суд, если считают, что при удостоверении документа были проигнорированы важные обстоятельства.

Ключевым критерием, в каких случаях завещание теряет силу, является свободное волеизъявление: если оно было нарушено – документ может быть признан недействительным полностью или частично.

Чаще всего основаниями для этого становятся психические заболевания завещателя или давление со стороны других лиц. В таких ситуациях, отмечает эксперт, суд исходит из того, что завещание не отражало истинной воли человека.

Какое завещание не обжалуется – условия для подачи иска

Эксперт обращает внимание: сам факт несогласия родственников с содержанием завещания или субъективные подозрения – не являются основаниями для его отмены. Люди часто обращаются в суд, даже когда их смущает только подпись или формулировка, но этого недостаточно.

На вопрос, какое завещание нельзя оспорить, Муренко поясняет, что если соответствующие документы оформлены в соответствии с требованиями закона, заверены нотариусом или другим уполномоченным лицом и если они реально отражают волю гражданина, оснований для признания их недействительными нет.

При этом, как уточняет специалист, закон предусматривает широкий круг лиц, которые могут удостоверять завещание в специальных условиях – от должностных лиц местного самоуправления до капитанов кораблей или командиров воинских подразделений.

В то же время, если завещание оформлено с нарушениями, например без подписи нотариуса, оно автоматически считается ничтожным. В таком случае, по словам эксперта, обращение в суд не является необходимым, ведь документ не имеет юридической силы.

Можно ли обжаловать завещание в Украине и что для этого нужно

Эксперт уточняет, что четкого перечня документов для подачи иска не существует – все зависит от оснований, на которые ссылаются родственники.

Самая распространенная причина, по словам Муренко, – утверждение, что завещатель не осознавал значение своих действий. В таких случаях к иску прилагают медицинские документы, подтверждающие психические расстройства или состояние, при котором человек не мог адекватно оценивать последствия своих решений.

Другими словами, по логике суда, должны быть четкие и убедительные доказательства, а не предположения.

Далее, может ли дочь обжаловать завещание, например, если речь идет о принуждении? Эксперт отвечает утвердительно, но замечает: "Это также нужно доказывать. Например, предоставить фото- или видеоматериалы или любые другие доказательства, которые могут это (давление на подписанта – ред.) подтвердить".

Можно ли оспорить завещание, заверенное нотариусом

Заверение нотариусом не означает, что завещание невозможно оспорить. Эксперт отмечает, что такой документ также может быть признан недействительным в суде, если будет доказано, что завещатель не осознавал последствий своих действий.

Чаще всего, по словам Муренко, суды становятся на сторону родственников в ситуациях, когда человек проходил лечение в психиатрическом учреждении, но нотариус не имел об этом информации.

Муренко приводит пример нотариуса, который якобы увидел, "что человек нормально общается, выражает свою волю, и заверил документ, не подозревая, что у человека есть проблемы с психическим здоровьем".

В таких случаях решающим фактором в отношении того, можно ли обжаловать завещание в Украине, является не сам факт нотариального удостоверения, а наличие доказательств, что волеизъявление не было свободным или осознанным.

Сколько стоит отменить завещание в Украине

Точной стоимости такой процедуры, по словам эксперта, не существует. Цена юридической помощи зависит от квалификации адвоката и сложности дела, в частности от объема работы по сбору доказательств.

Муренко приводит показательный пример:

"У одного адвоката написание иска стоит 10 тысяч гривен, а у другого средний чек за создание искового заявления может составить 40 тысяч гривен".

Как утверждает юрист, основной статьей расходов остается профессиональная юридическая помощь. Кроме этого, обязательно уплачивается судебный сбор – 1211 гривен 20 копеек, а также возможны дополнительные расходы, связанные с истребованием доказательств.

Поэтому, в каких случаях можно обжаловать завещание с точки зрения финансовой целесообразности, зависит от индивидуальной ситуации.

справка Никита Муренко Управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Практика Никиты Муренко начинается с 2017 года с участия в уголовных и административных делах на территории Европейского Союза, сотрудничества с прокуратурой Республики Польша, национальными судами Республики Польша и Международной организацией уголовной полиции. Значительный опыт в сфере международного и европейского права приобрел благодаря работе юрисконсультом в рамках европейской программы обмена опытом в течение 2019-2020 годов. Этот опыт помог изнутри изучить банковскую и инвестиционную системы управления Европейского Союза, что сейчас помогает юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" оставаться лидером в этой области. С 2020 года Никита открывает частную юридическую практику, специализирующуюся на юридическом обслуживании политических партий и избирательном праве, в частности на полном юридическом сопровождении избирательных процессов. В 2020 году во время выполнения поручения в сфере государственной регистрации неприбыльных организаций главы Черкасской областной государственной администрации Никита познакомился с Александром Курявым. Со временем, после тесного юридического сотрудничества, было принято решение об объединении опыта и практик и создании организации нового уровня - юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры». Свободно владеет 4 языками: украинским, русским, польским, английским. В Украине практика Никиты включает обслуживание корпоративных клиентов, в частности регистрацию представительств иностранных компаний в Украине и консультирование по праву Европейского Союза, инвестиционному и банковскому праву, в частности прохождение финансового мониторинга, участие в административных делах о действиях и бездействии органов власти, гражданских делах о возмещении убытков.

