Календарь подскажет, когда можно ловить рыбу в последнем месяце зимы, а когда лучше оставить удочку дома.

Зимняя рыбалка для заядлого рыбака - это особое удовольствие. Морозный воздух, тишина и прозрачная вода делают каждый улов настоящим достижением. Лунный календарь рыболова на февраль 2026 года подскажет дни с наибольшей активностью рыбы, чтобы вылазка на лед была успешной.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы также публиковали лунный календарь на февраль 2026 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Лунный календарь рыбалки в феврале 2026

Луна влияет не только на нас, наши эмоции и настроение, но и на другие живые организмы. В частности, и на водные экосистемы - фазы спутника Земли меняют уровень воды, течение и активность рыб. Опытные рыболовы учитывают эти закономерности, чтобы подгадать лучшие дни для ловли рыбы.

Считается, что рыба активна и охотно реагирует на приманку, а, значит, и вероятность улова выше на растущую и убывающую Луну. Полнолуние и новолуние, а также ближайшие кним дни, считаются менее удачными - рыба пассивна, и даже проверенные методы могут не сработать.

В феврале 2026 года фазы Луны такие:

полнолуние - 1 февраля;

убывающая Луна - 2-16 февраля;

новолуние - 17 февраля;

растущая Луна - 18-28 февраля.

Важно помнить: активность Луны - это только один из факторов успешного улова. Не менее значимы также погодные условия, вид рыбы, качество снаряжения и опыт рыболова.

Лунный календарь рыбака в феврале 2026 такой:

благоприятные дни для рыбалки - 5, 20, 21, 22, 23 и 24 февраля;

хороший клев - 6, 7, 8, 9, 25, 26 и 27 числа;

плохой клев - 4, 10, 11, 12, 19 и 28 числа;

самые неблагоприятные дни - 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 февраля.

Напомним, что по "Правилам любительской рыбалки" в Украине запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах с 1 ноября до начала нереста - даты ежегодно устанавливает рыбоохрана. Кроме того, с 15 февраля по 31 марта запрещен лов щуки.

Важно: главное во время зимней рыбалки - соблюдать безопасность на льду. Его толщина для человека должна быть не менее 7 см. Проверять ее нужно аккуратно пешней, а не ногой. Также старайтесь не ходить в одиночку и надевайте яркую одежду.

