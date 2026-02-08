Этот пирог с мойвой готовится из простых ингредиентов и отлично заменяет хлеб или несладкую выпечку.

Румяный и пышный быстрый пирог с мойвой можно приготовить как в духовке, так и на сковороде. Готовится он на заливном тесте и станет отличным вариантом для обеда или ужина. Выпечка сохраняет яркий рыбный аромат, а по желанию ее можно приготовить и с картошкой - будет более сытно.

Заливной пирог с мойвой на кефире

Напоминает рыбный тарт-татен - перевернутый пирог, где рыба получается сверху. Подавать его лучше со сметаной, чтобы подчеркнуть вкус рыбы и свежесть зелени.

Для приготовления понадобятся:

2 яйца;

80 мл кефира;

соль;

3 ст. л. растительного масла;

100 г муки;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

1 пучок укропа:

перья зеленого лука;

150 г мойвы.

Мойву нужно разморозить, промыть, удалить голову, внутренности и плавники.

Яйца соединить с кефиром, посолить, можно также добавить приправу для рыбы, но в этом случае количество соли нужно уменьшить. Все тщательно взбить. Влить растительное масло.

Муку смешать с разрыхлителем, добавить в смесь и перемешать до однородности. Нарезать и измельчить укроп и лук и также добавить в тесто.

Сковороду смазать маслом, на дно выложить рыбу. Залить тестом рыбу. Поставить на минимальный огонь и готовить под крышкой.

Пирог с мойвой в духовке готовится так же: нужно смазать маслом форму, выложить рыбу и залить ее тестом. Выпекать при 180°C на среднем уровне 30-35 минут.

Когда пирог готов, дать ему остыть и аккуратно перевернуть на тарелку, чтобы рыба получилась сверху.

Заливной пирог с мойвой и картошкой

Такой же пирог с мойвой заливной можно сделать с картофелем - получится более сытно и питательно.

Для теста понадобятся:

2 ст. муки;

250 г сметаны;

1 ст. молока;

3 яйца;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ст. л. сахара;

1/4 ч. л. соды.

Для начинки:

700 г мойвы;

1 репчатый лук;

3 картофелины;

соль по вкусу;

белый перец по вкусу.

Для этого пирога рыбу нужно почистить и отделить филе от кости. Картошку почистить, нарезать тонкими пластинками, лук - нарезать полукольцами.

Смешать все ингредиенты для теста - должна получиться консистенция чуть гуще, чем на блины.

В форму налить немного теста, сверху выложить слой картофеля, затем рыбу, затем лук. Посолить, поперчить и залить оставшимся тестом. Выпекать при 180 °C примерно 40 минут, до золотистой корочки. Рыбный пирог с мойвой и картошкой готов.

