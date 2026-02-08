Румяный и пышный быстрый пирог с мойвой можно приготовить как в духовке, так и на сковороде. Готовится он на заливном тесте и станет отличным вариантом для обеда или ужина. Выпечка сохраняет яркий рыбный аромат, а по желанию ее можно приготовить и с картошкой - будет более сытно.
Заливной пирог с мойвой на кефире
Напоминает рыбный тарт-татен - перевернутый пирог, где рыба получается сверху. Подавать его лучше со сметаной, чтобы подчеркнуть вкус рыбы и свежесть зелени.
Для приготовления понадобятся:
- 2 яйца;
- 80 мл кефира;
- соль;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 100 г муки;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 пучок укропа:
- перья зеленого лука;
- 150 г мойвы.
Мойву нужно разморозить, промыть, удалить голову, внутренности и плавники.
Яйца соединить с кефиром, посолить, можно также добавить приправу для рыбы, но в этом случае количество соли нужно уменьшить. Все тщательно взбить. Влить растительное масло.
Муку смешать с разрыхлителем, добавить в смесь и перемешать до однородности. Нарезать и измельчить укроп и лук и также добавить в тесто.
Сковороду смазать маслом, на дно выложить рыбу. Залить тестом рыбу. Поставить на минимальный огонь и готовить под крышкой.
Пирог с мойвой в духовке готовится так же: нужно смазать маслом форму, выложить рыбу и залить ее тестом. Выпекать при 180°C на среднем уровне 30-35 минут.
Когда пирог готов, дать ему остыть и аккуратно перевернуть на тарелку, чтобы рыба получилась сверху.
Заливной пирог с мойвой и картошкой
Такой же пирог с мойвой заливной можно сделать с картофелем - получится более сытно и питательно.
Для теста понадобятся:
- 2 ст. муки;
- 250 г сметаны;
- 1 ст. молока;
- 3 яйца;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ст. л. сахара;
- 1/4 ч. л. соды.
Для начинки:
- 700 г мойвы;
- 1 репчатый лук;
- 3 картофелины;
- соль по вкусу;
- белый перец по вкусу.
Для этого пирога рыбу нужно почистить и отделить филе от кости. Картошку почистить, нарезать тонкими пластинками, лук - нарезать полукольцами.
Смешать все ингредиенты для теста - должна получиться консистенция чуть гуще, чем на блины.
В форму налить немного теста, сверху выложить слой картофеля, затем рыбу, затем лук. Посолить, поперчить и залить оставшимся тестом. Выпекать при 180 °C примерно 40 минут, до золотистой корочки. Рыбный пирог с мойвой и картошкой готов.
