Рассказываем, как убрать запах из холодильника без мытья и надолго сохранить в нем свежесть.

Обычный ингредиент, который есть почти в каждом доме, может стать настоящим спасением для холодильника и надолго избавить его от неприятных запахов. Особенно актуально это после праздников, когда полки забиты остатками еды, готовыми блюдами и напитками, ароматы которых пропитывают все внутри. Эксперт поделился советом, как удалить неприятный запах в холодильнике без долгого мытья и сохранить свежесть в течение нескольких недель.

Ранее мы рассказывали, как сохранить технику при отключении света и защитить ее от скачков напряжения в сети.

Как самому сделать поглотитель запаха для холодильника - что положить внутрь

Руководитель направления по управлению продуктами в Beko UK Салах Сан советует в первую очередь не оставлять на потом загрязнения внутри холодильника. Следует сразу же вытирать любые пролитые жидкости простым раствором воды и дистиллированного уксуса - это недорого и эффективно, пишет британский таблодид The Express.

Видео дня

Чтобы избавиться от неприятных запахов, эксперт советует очень простое средство от запаха в холодильнике - открытую емкость с пищевой содой. Ее достаточно просто поставить внутрь - это, по словам Салах Сана, помогает сохранять свежий запах в течение месяца.

Перед тем, как убрать запах в холодильнике содой, стоит помнить и о других правилах:

температура в холодильнике должна быть не выше 5°C - чтобы там не размножались бактерии;

важно регулярно доставать продукты из холодильника, проверять сроки их годности, а полки мыть теплой водой с мылом;

не забывать об уплотнителях дверцы - между резинками скапливаются крошки и остатки еды, из-за чего холодильник может закрываться неплотно и работать менее эффективно.

Правильная организация продуктов в холодильнике тоже играет важную роль. Сырое мясо и рыбу лучше всегда хранить на нижней полке - чтобы их соки не попадали на другие продукты. Готовую еду и продукты, которые не требуют приготовления, стоит размещать выше.

Эксперт также поясняет, что бытовая техника, в которой скапливаются жир, остатки пищи или следы моющих средств, начинает потреблять больше электроэнергии. В таких случаях устройство быстрее изнашивается, а ремонт может обойтись довольно дорого.

Вас также могут заинтересовать новости: