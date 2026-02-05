Адвокат объяснила, что будет за неявку в ТСК и можно ли отказаться от повестки.

Во время военного положения мужчины в возрасте 25-60 лет подлежат мобилизации. Для тех, кто получил повестку и не явился в 2026 году предусмотрено наказание. Адвокат Марина Бекало рассказала УНИАН, сколько придется заплатить штрафа, можно ли отказаться от получения повестки или прохождения ВВК и что делать, если такой документ пришел лицу с отсрочкой.

Что будет, если не забрал повестку на почте и не явился в ТЦК

По словам адвоката, в 2026 году ответственность за неявку по повестке остается без изменений. За такое нарушение предусмотрено административное наказание - штраф ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Если лицо признает вину и платит добровольно до передачи дела в исполнительную службу, то может уплатить 50% суммы, а именно 8 500 (от 17 000 грн), объясняет адвокат.

При неуплате штраф наоборот удваивается, а дело передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Также существует еще один сценарий, что будет за отказ от повестки. Такое лицо могут объявить в розыск ТЦК, о чем будет сообщение в приложении "Резерв+".

Можно ли отказаться от повестки

Как отмечает адвокат, в соответствии с законодательством, лицо может формально отказаться от получения повестки при личном вручении, но в таком случае сотрудники группы оповещения должны составить акт об отказе.

"В то же время полицейские имеют полномочия принудительно доставить такое лицо в ближайший ТЦК для дальнейшего оформления и вручения документов", - отметила Бекало.

То есть отказ от повестки не освобождает от обязанности явиться в учреждение.

Можно ли отказаться от ВВК

После вручения повестки мужчину могут направить на ВВК, то есть военно-врачебную комиссию. Она определяет степень пригодности лица к службе. Специалист рассказала, что грозит за отказ от ВВК.

"Такой отказ считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн в соответствии с частью 3 статьи 210-1 КУоАП", - говорит адвокат.

При этом механизм уплаты и взыскания такого штрафа такой же, как и при неявке по повестке: возможность добровольной уплаты 50% суммы в течение определенного срока и передача в исполнительную службу в случае неуплаты.

Могут ли вручить повестку, если есть отсрочка

"Да, наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности явиться по повестке в ТЦК, который может вызвать по любым основаниям: обновление персональных данных, прохождение ВЛК и т.д.", - говорит адвокат.

Она пояснила, что если пришла повестка, но есть отсрочка, это не означает, что лицо призовут на фронт. Мужчина может не подлежать мобилизации, однако он не лишен обязанности являться по повестке, проходить ВВК или обновлять свои военно-учетные данные.

справка Марина Бекало Адвокат С 2017 года и по настоящее время является налоговым консультантом в ВОО «Союз налоговых консультантов Украины». Адвокат оказывает правовую помощь по налоговым, трудовым, кадровым и корпоративным вопросам, а также в сфере защиты прав потребителей, уголовного и военного права, а также правовое сопровождение в вопросах расторжения брака.

