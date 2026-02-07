Чтобы рассада клубники была крепкой, важно придерживаться сроков и правил посадки.

Наступил февраль - тот самый месяц, когда нужно сажать клубнику на рассаду. Процесс этот не самый простой, поскольку культура считается довольно капризной и тяжело всходит. Многие фермеры идут по простому пути и покупают готовую рассаду.

Однако выращивание клубники из семян имеет свои плюсы - это дешевле, такие кусты меньше болеют и только так можно получить редкие или особенно вкусные сорта. А удовольствие от того, что вы сами вырастили и собрали ягоды, не сравнится ни с чем. Мы разобрались, когда сеять на рассаду клубнику по лунному календарю, как правильно это сделать и какой уход нужен молодым росткам.

Когда сеять клубнику на рассаду

Посадка клубничных семян в Украине совершается с середины февраля до середины марта. Оптимальным сроком считаются последние недели зимы. Если сорт поздний, или вы хотите получить раннее плодоношение, то можно начинать и с начала февраля.

При выборе удачных дат можно ориентироваться на фазы Луны. Тогда вопрос, когда сажать клубнику на рассаду, перед вами стоять не будет, ведь посевной календарь сам подскажет вам удачные даты.

В феврале 2026 года лучшими днями для высадки рассады считаются 6, 8-9, 14, 19-23, 26 число.

В марте 2026 года сеять клубнику рекомендуется 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30 числа.

Как посадить клубнику на рассаду

Перед посадкой семенам клубники нужна стратификация, то есть закалка. Для этого за две недели до посева их нужно положить между двумя влажными бумажными салфетками, завернуть в рулет и положить в лоток с крышкой, где есть отверстия. Емкость ставят сначала на 2 суток в тепло, а затем на 10-14 дней в нижний ящик холодильника. При этом салфетки нужно смачивать по мере высыхания. Семена готовы к посадке, если они хорошо набухли, но еще не проклюнулись.

Далее нужно подготовить грунт. Есть два варианта - купить готовый субстрат в агромагазине, или смешать легкую землю с перегноем, торфом и песком в соотношении 2:1:1

Затем выберите емкость, на дно положите 3 сантиметра дренажа, затем 15 см субстрата. На почве сделайте совсем небольшие борозды и посадите семена на расстоянии 2 см друг от друга. Сверху лишь слегка присыпьте землей.

Зная, как сеять клубнику на рассаду, почти каждый сможет с этим справиться. Сам по себе процесс несложный, но после посева придется повозиться. Клубничная рассада требовательна к уходу. Её накрывают пленкой и ставят в теплое место без прямых солнечных лучей, и по вечерам подсвечивают фитолампой. Примерно через 2-3 недели появятся заметные ростки - на этом этапе пленку снимают.

Ростки клубники регулярно поливают, а после появления 5 листочков пикируют, то есть рассаживают каждый росток в отдельные стаканчики. Также рассаду желательно подкормить удобрениями и раз в неделю выносить на улицу или на балкон для закаливания. В открытый грунт растения пересаживают в начале мая, когда температура не будет опускаться ниже +15°.

