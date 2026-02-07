Для очистки сковородок не обязательно использовать тонны химических средств.

Даже образцовые хозяйки иногда допускают ошибку и забывают вовремя отмыть сковородку, если после готовки она слегка пригорела. Более того - если кухонная утварь достается, скажем так, по наследству со времен СССР, убрать все следы эксплуатации иногда кажется невозможным. Однако это не так - узнайте, как очистить сковороду из нержавейки до блеска всего лишь одним фруктом.

Чем отмыть сковороду из нержавейки

Австралийский блогер Элле Кресс рассказала, как очистить пригоревшую сковороду из нержавейки - об этом сообщает издание Express. По ее словам, нет ничего хуже, чем после готовки обнаружить, что сковородки заметно изменились визуально, и теперь придется думать, как их отмыть.

Она не рекомендует выбрасывать кухонную утварь - блогер нашла эффективное средство для реанимации посуды. Кресс говорит, что если вы заметили коричневые пятна на своих сковородах из нержавеющей стали, несмотря на все ваши усилия по их оттиранию, скорее всего, они появились из-за пригоревшего жира, минеральных отложений от жесткой воды или перегрева, который вызывает изменение цвета. Не стоит беспокоиться, так как обычно это безвредно.

Однако такие отложения могут вызывать раздражение просто визуально, ведь любой хозяйке хотелось бы, чтобы ее сковородки выглядели безупречно. Для таких случаев идеально подойдет метод, которым пользуется блогер - по ее словам, этот лайфхак "изменит вашу жизнь". Кресс рекомендует поставить грязную сковороду на плиту, затем разрезать лимон пополам и выжать сок на дно кухонной утвари, добавить немного кипятка и затем включить минимальный огонь.

Когда смесь нагреется и начнет кипеть, блогер берет деревянную ложку или лопатку, и начинает аккуратно соскабливать коричневые пятна нагара, не прилагая особых усилий. Кресс говорит, что как только вы увидите, что нагар начал "отставать" от дна, можно убирать сковороду с плиты, сливать лимонную воду и промывать посуду обычным моющим средством, орудуя губкой. Блогер уверяет, что коричневые пятна должны просто исчезнуть, как будто их там никогда и не было, а причина такой магии простая - кислота в составе лимона прекрасно разъедает подобные виды загрязнений, даже если им много лет. Кроме того, химическая реакция влияет и на состояние металла, возвращая сковородкам из нержавейки глянцевый блеск.

