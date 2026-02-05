Пирог по вкусу точно повторяет тот, который в детстве готовила бабушка.

Тертый пирог - один из самых вкусных и несложных в приготовлении десертов, осилить рецепт сможет любая хозяйка, даже начинающая. Печь его можно по-разному, но технология, которую мы предлагаем, признана многими наиболее удачной. Узнайте, как сделать тертый пирог с вареньем быстро и просто.

Как приготовить тертый пирог - рецепт классический

Будьте уверены, что по вкусу этот самый вкусный тертый пирог с вареньем точно напоминает тот, который вы пробовали в детстве. Именно по этой рецептуре его готовили многие бабушки.

Ингредиенты:

Видео дня

двести граммов сливочного масла;

три стакана муки;

два яйца;

на кончике ножа соды;

на кончике ножа соли;

один стакан сахара;

ванилин, варенье, грецкие орехи.

Можно, конечно, делать тертый пирог на маргарине, но он получается слишком жирным, поэтому в данном рецепте используется натуральное сливочное масло. Его вместе с сахаром, солью, яйцами и ванилином нужно соединить в одной миске. Затем размять масло вилкой до однородной консистенции, а потом дополнительно взбить миксером. Постепенно, небольшими порциями, всыпать муку, сначала перемешивая вилкой, а потом руками для более однородной, мягкой и эластичной текстуры теста.

Разделить тесто на две части - 1\3 убрать в морозильник на час, а вторую (2\3 от общего количества) раскатать скалкой в пласт, выложить его в форму для запекания и сформировать бортики. Выложить слой варенья, сверху посыпать измельченными грецкими орехами. Когда меньшая половина теста застынет, натереть ее на терке поверх получившейся заготовки. Выпекать тертый пирог с вареньем при 180 градусах Цельсия 25 минут в духовке до румяной корочки.

Вас также могут заинтересовать новости: