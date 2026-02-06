При посадке семян на рассаду важно правильно выбирать сроки посева и соблюдать определенные меры предосторожности.

Баклажаны любят тепло, поэтому для хорошего урожая важна правильная подготовка рассады. В нашем климате лучше сначала сажать семена дома, чтобы растения подросли и привыкли к условиям перед тем, как высаживать их в теплицу или огород.

В этой статье вы узнаете, как правильно это делать и конкретно когда высаживать баклажаны на рассаду для раннего сбора.

Когда сеять баклажаны на рассаду – точные даты

В Украине лучше всего сажать баклажаны на рассаду в конце зимы или начале весны. Нередко это рекомендуется делать в феврале-марте, чтобы к моменту посадки в землю у растений были крепкие корни и хотя бы несколько листиков.

Если смотреть на лунный календарь за 2026 год (многие огородники его учитывают), то хорошие дни, когда сажать баклажаны на рассаду в феврале – 11, 18, 19, 27–28. В другие месяцы тоже могут быть подходящие дни, вплоть до апреля, но чем позже посадите, тем позже соберете урожай.

Обычно люди, когда сеют баклажаны на рассаду, пытаются рассчитать время так, чтобы ей было около 60–70 дней к моменту пересадки в теплицу или огород.

При этом сажать можно только тогда, когда вы будете уверены, что не намечено ночных заморозков, и что воздух и земля уже хорошо прогрелись (ночью желательна температура +15 °C и выше).

Как сажать баклажаны на рассаду – на что обратить внимание

Перед тем как посеять баклажаны на рассаду, семена можно обработать специальными средствами или слабым раствором марганцовки, чтобы они лучше прорастали.

Земля для рассады должна быть рыхлой, питательной и не кислой. Можно купить готовую смесь или сделать ее самому из перегноя, торфа и дернового грунта. Также почву лучше заранее обеззаразить, чтобы не было болезней.

Семена обычно сажают в специальные кассеты, торфяные таблетки или отдельные стаканчики с глубиной около 1–1.5 см. В каждую емкость кладут по 2–3 семечка, а когда они прорастут, оставляют только самый сильный росток.

После посева емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место. Температура для прорастания должна быть высокой – от +24 до +28 °C. Когда появятся ростки, температуру снижают и ставят растения в хорошо освещенное место.

Также не стоит забывать, что перед тем, как высаживать рассаду в теплицу или огород, ее желательно закалить. Для этого постепенно увеличивайте время пребывания растений на свежем воздухе в теплые дни.

Если помимо баклажанов вы не знаете, что сажать в феврале на рассаду – у нас как раз недавно вышел материал со списком рассадных культур.

