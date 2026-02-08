Размер налога на наследство определяется не только стоимостью имущества, но и степенью родства и резидентством наследника.

Вопрос налогообложения наследства остается актуальным для многих украинцев, ведь размер налогов зависит от степени родства, резидентности и даже способа оформления наследства.

О том, какой процент уплачивается при вступлении в наследство в Украине и как правильно это сделать, рассказала Светлана Круторогова, адвокат юридической компании Winner.

Какой налог на наследство в Украине будет в 2026 году для родственников и не родственников

По словам эксперта, невозможно дать ответ именно на вопрос, какой налог на наследство в Украине, потому что в нашем законодательстве не существует такой статьи налога. Вместо этого облагается налогом доход, полученный в виде унаследованного имущества. В зависимости от обстоятельств применяется налог с доходов физических лиц и военный сбор.

Для нерезидентов Украины действует самая высокая ставка: 18% налога с доходов физических лиц и 5% военного сбора. Если же наследник является резидентом Украины, решающим фактором становится степень родства с наследодателем.

По этому поводу адвокат объясняет, что лица первой и второй степени родства – дети, родители, муж или жена, родные братья и сестры, бабушки и дедушки – полностью освобождены от уплаты налога и военного сбора. Для них применяется нулевая ставка налогообложения.

В то же время, продолжает Круторогова, наследники третьей, четвертой и пятой степени родства, в частности дяди, тети, племянники, прабабушки, прадеды, а также двоюродные и троюродные родственники, обязаны уплатить 5% налога с доходов физических лиц и 5% военного сбора.

Отдельно следует учитывать расходы на нотариальное оформление наследства. Эксперт отмечает, что независимо от ставки налога, все наследники должны оплатить нотариальные услуги:

"У государственного нотариуса оформление наследства может стоить около 600 гривен, а у частного – в разы больше".

Платят ли пенсионеры налог на наследство и есть ли для них льготы

Статус пенсионера сам по себе не дает налоговых льгот при принятии наследства. "То есть, например, наследником является резидент Украины, имеющий статус пенсионера, то для него, именно как для пенсионера, не будет каких-либо льгот", – уточняет Круторогова.

Пенсионеры могут не платить налог на наследство только в случаях, когда они являются резидентами Украины и относятся к наследникам первой или второй степени родства. В такой ситуации они пользуются общими правилами нулевой ставки, а не специальными льготами.

Уплачивается ли налог на наследство по завещанию в Украине и без него

Налог на наследство по завещанию ничем не отличается от законного наследования имущества и не влияет на обязанность по уплате налога. "Не имеет значения, каким образом лицо вступает в наследство – по завещанию или по закону", – говорит адвокат.

Факт принятия наследства означает получение дохода, поэтому и какой налог при вступлении в наследство в Украине зависит не от фиксированной ставки, а от указанных выше факторов.

Так, по словам специалиста, после подачи заявления о принятии наследства все лица, не освобожденные от налогообложения, обязаны уплатить налог с доходов физических лиц и военный сбор.

Как правильно уплатить налог на наследство

Круторогова отмечает, что чаще всего вопрос уплаты налога решается непосредственно при оформлении наследства у нотариуса.

Если наследник не имеет права на нулевую ставку, нотариус организует оценку стоимости имущества и определяет, какая именно ставка применяется – 5% или 18%.

Также нотариус предоставляет реквизиты для уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора. "Например, если наследница умершего – его тетя (3 степень родства), резидент Украины, то на нее распространяется ставка налога с доходов физических лиц в размере 5%", – говорит эксперт, заключая:

"То есть она должна уплатить этот налог и 5% военного сбора".

Соответственно, если такое лицо является нерезидентом, налог на наследство возрастает до 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Кстати, если вас интересует, кто имеет право на наследство без завещания в Украине – у нас как раз был об этом материал с комментариями нотариуса.

справка Светлана Круторогова Адвокат юридической компании Winner Светлана – адвокат, которая защищает интересы клиентов там, где требуется холодное мышление, твердая позиция, полный контроль и максимальная педантичность над процессом. Ее сильная сторона – работать в сложных конфликтах, где цена вопроса: деньги, активы, семья, репутация. Светлана работает на результат в трех ключевых направлениях: Гражданское право. Защита прав собственности, взыскание убытков, споры с должниками и недобросовестными контрагентами. Светлана формирует позицию, которая выдерживает любое судебное давление. Семейное право. Развод, раздел имущества, алименты, определение места жительства детей. Она действует решительно, но корректно, минимизируя эмоциональные риски для клиента. Хозяйственное право. Споры между бизнесом и партнерами, нарушение договорных обязательств, работа с проблемными активами. Ее задача — сохранить ресурсы бизнеса и обеспечить быстрое восстановление стабильности.

