Наделла рассказал, что последняя разработка Microsoft в сфере ИИ - Muse AI - вызвала в нём такие же эмоции, как когда он впервые увидел ChatGPT.

На этой неделе Microsoft официально представила Muse AI - первую в мире генеративную ИИ-модель, способную создавать игровые механики и предлагать их геймдизайнеру.

По словам директора Microsoft Сатьи Наделлы, Muse может открыть совершенно новые возможности в создании игр. Более того, Наделла считает, что у Xbox будет целый каталог игр, созданных Muse AI:

"Самое интересное, что я с нетерпением жду... скоро у нас будет каталог игр, в которых мы начнем использовать эти модели или обучим их генерировать, а затем начнем играть в них".

В интервью для Dwarkesh Podcast он сравнил этот момент с тем, что испытал, впервые увидев ChatGPT, DALL-E или Sora: "И для меня это огромный, огромный момент "вау". Это похоже на то, как мы впервые увидели, как ChatGPT заканчивает предложения, или как DALL·E рисует, или как Sora - это один из таких моментов".

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Также он рассказал, что в первый раз увидел работу Muse в действии, когда Фил Спенсер подключил Xbox-контроллер, а ИИ-движок сам обрабатывал ввод и генерировал выходные данные, полностью соответствующие игровому процессу.

Генеративный ИИ уже стал одной из самых обсуждаемых тем в игровой индустрии, вызывая споры о возможных увольнениях и проблемах с авторскими правами. Например, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник придерживается другого мнения. Он считает, что внедрение ИИ не приведет к сокращению рабочих мест, ведь искуственного интеллекта, в том виде, в каком его представляют, - не существует.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts запатентовала технологию, с которой разработчики смогут использовать искусственный интеллект для тестирования игр. Это может полностью исключить людей из процесса ручного QA.

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