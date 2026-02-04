Ни в коем случае не давайте эти "человеческие" продукты собакам.

Даже опытные в уходе за животными люди не всегда знают, чем нельзя кормить собаку. Хозяева могут по привычке давать псу продукты, которые на самом деле являются смертельно опасными. При этом негативные последствия такой подкормки могут быть заметны не сразу, а проявиться, когда будет слишком поздно. Ветеринар Елизавета Бабий рассказала УНИАН, какие фатальные последствия может иметь употребление домашним любимцем привычных винограда, авокадо или лука.

Что из человеческой пищи можно собакам, а что нельзя

"Это все, что не считается так называемой здоровой пищей и у людей. Колбасы, сосиски, сардельки, острое, жареное, сладкое, хлеб, потому что это сдоба. С огромной осторожностью нужно давать молоко, орехи и сырую рыбу, особенно речную. Соленое, копченое, жирное также нельзя", - подчеркнула ветеринар.

При этом она добавила, что, конечно, некоторые владельцы нарушают этот запрет и дают своим собакам лакомиться такой пищей, однако в идеале этого делать не стоит.

Орехи для собак нежелательны, поскольку могут вызвать различные неврологические нарушения. Рыба, особенно речная, также представляет риск: она содержит ферменты, подавляющие организм, а также может быть заражена паразитами.

Молоко относится к продуктам, которые можно давать собаке из человеческой пищи, но с осторожностью. Непереносимость лактозы у этих животных встречается не так уж часто. Впрочем, важно ориентироваться именно на реакцию вашего питомца, подчеркнула врач.

Определить, можно ли давать собакам молоко, возможно по их реакции на лакомство. Оптимально взять продукт средней жирности, дать совсем небольшое количество и в течение трех дней внимательно наблюдать за состоянием питомца: если не появляются рвота, диарея или сильный зуд, продукт можно давать изредка - не чаще двух раз в неделю и в минимальных дозах. Рекомендуемая норма - до 5 мл на килограмм веса, то есть для маленькой собаки это фактически одна столовая ложка.

Что касается щенков, то запрещенные "человеческие" продукты для них, к сожалению, почти все.

"Их организм очень чувствителен и еще не сформирован. В раннем возрасте в крови щенка могут циркулировать материнские антитела, из-за чего реакции на пищу иногда бывают непредсказуемыми: то, на что у матери была аллергия, у малыша тоже может проявиться", - объясняет ветеринар.

Именно поэтому лучший и самый безопасный вариант - кормить маленьких щенков исключительно специализированным диетическим кормом, без каких-либо экспериментов.

Какой продукт самый опасный для собак

По словам Бабий, к смерти может привести употребление собакой всех продуктов, содержащих какао. А именно: шоколад, какао, какао-бобы - даже обработанные они содержат теобромин, который вызывает очень сильное отравление, судороги и смерть. Поэтому всем владельцам питомцев нужно запомнить, почему собакам нельзя шоколад.

"Особенно опасен темный шоколад, потому что там концентрация какао еще больше, и тем быстрее и болезненнее может наступить смерть животного. Виноград и изюм, даже несколько небольших изюминок, вызывают острую почечную недостаточность. И, как правило, сразу не заметно, что что-то не так. А когда появляются яркие клинические признаки, помочь уже нельзя", - пояснила ветеринар.

Также, по ее словам, лук и чеснок тоже опасны в любом виде - сыром, вареном или сушеном. Они вызывают разрушение эритроцитов, что приводит к анемии. Из-за недостатка клеток крови организм перестает получать достаточное количество кислорода: сначала страдают внутренние органы, затем - сердце и мозг. Такое состояние является крайне тяжелым и может иметь фатальные последствия. Поэтому, размышляя, какие овощи можно давать собакам, сразу откажитесь от них.

Алкоголь и жидкое тесто также представляют серьезную угрозу. Они подавляют работу центральной нервной системы и резко снижают уровень сахара в крови. Это может привести к коме и остановке работы мозга питомца.

Жевательные резинки опасны независимо от того, с сахаром они или без. Большинство из них содержит ксилит - вещество, которое серьезно вредит печени и резко снижает уровень сахара в крови. В результате быстро истощаются запасы гликогена, что существенно влияет на здоровье собаки.

"Вопреки современной популярности авокадо, оно вредно для собак, потому что там есть персин, который вызывает очень сильное отравление, рвоту, диарею. При этом процесс проходит в агрессивной форме и, если не обратиться к ветеринару сразу, когда что-то с животным не так, то, к сожалению, вероятность выздоровления очень-очень мала", - отметила врач.

Можно ли собакам кости

"Отдельная боль всех ветеринаров - это вареные, сырые и вообще любые кости. Их употребление собакой не имеет никакого смысла. В вареных костях остается только твердый структурный белок. Кальций, фосфор и костный мозг фактически вывариваются. Сырые же продукты собаки обычно не разгрызают, а глотают большими кусками. Это может привести к травмам пищевода, желудка и кишечника. Поскольку кишечник у собак длинный, риск царапин, прободения или разрыва - очень высок. К тому же кальций из сырых костей усваивается крайне плохо", - говорит ветеринар.

Она отметила, что давать кости собакам "для чистки зубов" - тоже неэффективно и опасно. Вероятность того, что осколок действительно очистит зубы, значительно ниже, чем риск травмировать десны, язык, щеки или глотку.

Поэтому не существует правил относительно того, какие кости можно давать собакам. Лучше вообще отказаться от такой подкормки. Эта практика появилась при отсутствии альтернатив. Сегодня же любые качественные витаминные добавки с кальцием, фосфором и витамином D₃ значительно безопаснее, легче усваиваются и реально поддерживают здоровье пса, отметила Бабий.

Что делать, если животное съело то, что нельзя есть собакам

"Самое первое, что по возможности стоит сделать, это вытащить изо рта собаки нежелательный продукт до того, как он его проглотил. После этого необходимо дать собаке как можно больше воды и как можно быстрее обратиться к ветеринару. Не стоит ждать, сомневаться или наблюдать за состоянием животного, особенно если речь идет об опасных продуктах. Когда появляются первые симптомы, лечение обычно значительно усложняется", - советует специалист.

При этом не стоит самостоятельно перебирать домашнюю аптечку в поисках того, что дать собаке при отравлении. Не все "человеческие" лекарства подходят для животных. Лучше как можно быстрее записаться к ветеринару.

справка Елизавета Бабий Ветеринар Врач ветеринарной медицины, эндокринолог-репродуктолог, соискатель ученой степени кандидата ветеринарных наук.

