Чтобы получились нежные и однородные сырники, нужно выбирать правильный творог.

Нежные украинские сырники являются любимым завтраком многих семей. Казалось бы, в их приготовлении нет ничего сложного, но на самом деле это блюдо может потрепать нервы. И кулинары с недоумением восклицают, почему сырники при жарке растекаются или прилипают, хотя до этого много раз получались.

Как правило, основная причин проблем в приготовлении сырников заключается в выборе неподходящего творога или неправильного соотношения ингредиентов. Мы разобрались, как приготовить идеальные изделия, и поделились удачным рецептом.

Почему сырники разваливаются, пригорают или растекаются

Для приготовления блюда нужен свежий творог высокой жирности - чем выше, тем лучше. Лучше всего использовать продукт с базара, но можно взять и магазинный с жирностью не менее 9%. Только так готовые изделия будут однородными и нежными. Так что если вы любите обезжиренный творог, не удивляйтесь, почему расползаются сырники.

Видео дня

Кроме жирности важно учитывать структуру и влажность творога. В идеале он должен быть не зернистым, а однородным, как крем, и при этом не влажным. Сожмите небольшой творожный комок в руке - если выделяется много жидкости, то продукт лучше откинуть на марлю и отжать.

Однако кроме творога в блюде также есть мука и сахар. Их тоже нужно добавлять правильно. Помните, что сахар при нагревании превращается в карамель. Поэтому его избыток - самая частая причина, почему сырники прилипают к сковороде или пригорают. В тесто лучше всыпать меньше сахара, чем переборщить. А перед жаркой обязательно обваляйте сырники в муке, чтобы они сохранили красивую форму и равномерно приготовились.

Вкусные сырники - рецепт классический

Именно так готовятся изделия, которые получаются почти у всех. Это определенно самые удачные сырники - рецепт легко запоминается и содержит только привычные всем ингредиенты.

Приготовьте такие ингредиенты:

пятьсот граммов творога жирностью 9-12%;

три столовые ложки муки с горкой;

одно яйцо;

три столовые ложки сахара;

щепотка ванилина;

щепотка соли;

подсолнечное масло для жарки.

Смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и соль до однородности, разбивая крупные комки. Удобно делать это вилкой или толкушкой для пюре. Всыпьте муку и слепите сырники, которые хорошо держат форму и не прилипают к рукам. Если тесто жидкое, может понадобиться больше муки. Каждое изделие дополнительно обваляйте в муке с обеих сторон.

Вы также можете приготовить сырники с манкой вместо муки. В таком случае перед панированием дайте тесту постоять 10-15 минут, чтобы манная крупа набухла.

Разогрейте сковороду и влейте масло. Не включайте сильный огонь - это основная причина, почему сырники внутри сырые. На средней мощности конфорки обжарьте сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые изделия сначала выложите на бумажную салфетку, чтобы туда впитались излишки жира. После этого блюдо можно подавать со сметаной, сгущенкой, вареньем или любыми другими добавками.

Вас также могут заинтересовать новости: