Ни одно мясное блюдо не обходится без щедрого количества картофеля, особенно в украинской кухне. Но необходимость тратить немало времени на очистку этого овоща часто отпугивает людей от готовки.
Ранее мы писали о том, как быстро почистить много чеснока за раз, а недавно в сети завирусилось видео, с помощью которого любители кулинарии узнали правильный способ чистки картофеля – и, по их мнению, это еще и более эффективно.
О том, как легко и быстро почистить картошку новым способом, рассказывает редактор интернет-издания "Express" Анджела Патроне.
Как правильно чистить картошку – способ, который все время был у нас перед глазами
И хотя для кого-то чистка картошки – задача не из сложных, тем не менее пользователи социальных сетей утверждают, что мы все время делали это неправильно. По их словам, существует метод, который не только экономит время, но и делает процесс более удобным.
Дженни-Эбс, известная под ником @jenniabs3 на TikTok, продемонстрировала своим подписчикам, как она использует овощечистку. В видео, набравшем более 14,2 миллионов просмотров, тиктокер показала, как нож овощечистки может двигаться туда и обратно.
Она отметила: "Вы, возможно, не знали, но лезвие овощечистки может двигаться в обоих направлениях, что позволяет чистить картофель как движением вперед, так и обратно, делая процесс быстрее и удобнее".
Взяв один картофель, она аккуратно срезает кожуру, не отрывая руки до самого конца овоща.
Зрители поспешили выразить свое удивление в комментариях. Одна из них написала: "Я никогда об этом не знала. Спасибо за подсказку. Выглядит гораздо быстрее. Я всегда использую маленький наконечник на верхушке овощечистки, чтобы вырезать глазки".
Другой отметил: "О боже, это просто лучшее, что я видел! Никогда бы не догадался, как чистить картошку для жарки таким образом! Огромное спасибо!"
Третий пользователь добавил: "Это имеет смысл только для тех, кто жалуется, что чистка картофеля неудобна, когда тянешь нож на себя. Посмотрите на большинство профессионалов – они чистят картофель к себе, и для них такой механизм работает идеально".
Однако такой способ чистки картофеля вызвал вопросы о безопасности: многие выразили обеспокоенность, что это может повысить риск порезов.
Отвечая на эти опасения, автор контента пояснила: "На самом деле невозможно порезаться, делая это моим способом, потому что вы никогда полностью не поднимаете нож с картофеля, и, соответственно, лезвие все время тормозит шкурка".
Но если делать это старым способом – поднимать нож, опускать, поднимать снова – появляется возможность случайно промахнуться и порезаться.
Если вы неуклюжи на кухне или испытываете страх, вы можете использовать вилку, чтобы удерживать картофель неподвижно во время очистки, так что ваши пальцы не будут вам мешать".