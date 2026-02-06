Люди осознали, что все время чистили картофель неправильно, когда в интернете набрал популярность этот новый способ.

Ни одно мясное блюдо не обходится без щедрого количества картофеля, особенно в украинской кухне. Но необходимость тратить немало времени на очистку этого овоща часто отпугивает людей от готовки.

Ранее мы писали о том, как быстро почистить много чеснока за раз, а недавно в сети завирусилось видео, с помощью которого любители кулинарии узнали правильный способ чистки картофеля – и, по их мнению, это еще и более эффективно.

О том, как легко и быстро почистить картошку новым способом, рассказывает редактор интернет-издания "Express" Анджела Патроне.

Как правильно чистить картошку – способ, который все время был у нас перед глазами

И хотя для кого-то чистка картошки – задача не из сложных, тем не менее пользователи социальных сетей утверждают, что мы все время делали это неправильно. По их словам, существует метод, который не только экономит время, но и делает процесс более удобным.

Дженни-Эбс, известная под ником @jenniabs3 на TikTok, продемонстрировала своим подписчикам, как она использует овощечистку. В видео, набравшем более 14,2 миллионов просмотров, тиктокер показала, как нож овощечистки может двигаться туда и обратно.

Она отметила: "Вы, возможно, не знали, но лезвие овощечистки может двигаться в обоих направлениях, что позволяет чистить картофель как движением вперед, так и обратно, делая процесс быстрее и удобнее".

Взяв один картофель, она аккуратно срезает кожуру, не отрывая руки до самого конца овоща.

Зрители поспешили выразить свое удивление в комментариях. Одна из них написала: "Я никогда об этом не знала. Спасибо за подсказку. Выглядит гораздо быстрее. Я всегда использую маленький наконечник на верхушке овощечистки, чтобы вырезать глазки".

Другой отметил: "О боже, это просто лучшее, что я видел! Никогда бы не догадался, как чистить картошку для жарки таким образом! Огромное спасибо!"

Третий пользователь добавил: "Это имеет смысл только для тех, кто жалуется, что чистка картофеля неудобна, когда тянешь нож на себя. Посмотрите на большинство профессионалов – они чистят картофель к себе, и для них такой механизм работает идеально".

Однако такой способ чистки картофеля вызвал вопросы о безопасности: многие выразили обеспокоенность, что это может повысить риск порезов.

Отвечая на эти опасения, автор контента пояснила: "На самом деле невозможно порезаться, делая это моим способом, потому что вы никогда полностью не поднимаете нож с картофеля, и, соответственно, лезвие все время тормозит шкурка".

Но если делать это старым способом – поднимать нож, опускать, поднимать снова – появляется возможность случайно промахнуться и порезаться.

Если вы неуклюжи на кухне или испытываете страх, вы можете использовать вилку, чтобы удерживать картофель неподвижно во время очистки, так что ваши пальцы не будут вам мешать".

Вас также могут заинтересовать новости: