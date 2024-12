Средний рейтинг этих игр оказался на уровне 50 баллов.

По итогам года, все привыкли составлять топы лучших игр, а вот Kotaku с Metacritic пошли в обратную сторону и сделали список худших игр 2024 года.

Почётное первое место заняла Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, файтинг, основанный на популярном аниме "Магическая битва". Также упоминания достойна Silent Hill: The Short Message, действия которой происходят не в Сайлент Хилле.

Также в список вошли несколько игр по мультикам: адаптация "Черепашек Ниндзя" и Looney Tunes в этот раз не удались.

Jutsu Kaisen: Cursed Clash – 44 балла Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 баллов Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 балл Pneumata – 52 балла TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 балла Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 балла Silent Hill: The Short Message – 53 балла Funko Fusion – 54 балла Die By The Blade – 54 балла Sker Ritual – 55 баллов

Ранее мы рассказывали, что IGN составил топ-100 лучших игр для Playstation всех времён и народов. В пятёрку лучших вошли классические для платформы серии Metal Gear, God of War, Bloodborne, Shadow of the Colossus и The Last of Us.

