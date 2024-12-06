Сегодня ночью прошла презентация PC Gaming Show, на которой, среди прочего, издание PC Gamer составило топ самых ожидаемых игр ближайших лет.
В список вошли как проекты, которые выходят вот уже совсем скоро, так и те, у которых даже пока окончательного названия нет, как у новой игры про Джеймса Бонда, которую делают разработчики Hitman.
- Sid Meier's Civilization VII
Новая часть легендарной стратегии о создании и управлении цивилизацией. Обещает обновлённые механики и больше возможностей для развития.
Дата релиза: 11 февраля 2025-го
- Doom: The Dark Ages
Новая интерпретация культового шутера, которая станет приквелом к Doom 2016 и расскажет историю главного героя.
Дата релиза: 2025
- Monster Hunter Wilds
Очередная часть серии о выслеживании и охоте на монстров, с новыми биомами и улучшенной механикой боя. Стала одной из самых ожидаемых игр в Steam.
Дата релиза: 28 февраля 2025-го
- Slay the Spire 2
Сиквел популярной карточной рогалики с обновлённой системой декбилдинга и новыми персонажами.
Дата релиза: 2025
- Grand Theft Auto 6
Долгожданная часть франшизы GTA с новым городом, героями и открытым миром.
Дата релиза: Осень 2025-го
- Death Stranding 2: On The Beach
Продолжение философской игры от Хидео Кодзимы, рассказывающей о связях между людьми.
Дата релиза: 2025
- Kingdom Come: Deliverance 2
Вторая часть исторической RPG с упором на реализм и сложные сюжетные выборы.
Дата релиза: 4 февраля 2025-го
- Avowed
Ролевая игра от Obsidian Entertainment в фэнтезийном мире с глубоким лором.
Дата релиза: 18 февраля 2025-го
- Wanderstop
Захватывающая игра с уникальным визуальным стилем и механиками исследования.
Дата релиза: 2025
- The Thing Remastered
Ремастер классической игры, основанной на культовом фильме "Нечто".
Дата релиза: 5 декабря 2024-го
- Metal Gear Solid: Snake Eater
Ремейк знаменитой третьей части Metal Gear Solid с улучшенной графикой.
Дата релиза: 2025
- Light No Fire
Игра с акцентом на исследование и решение головоломок в уникальном мире.
Дата релиза: Неизвестно
- Atomfall
Постапокалиптическая RPG с элементами выживания. Действия игры происходят в Лондоне, и разработчики не скрывают, что сильно вдохновлялись серией Fallout.
Дата релиза: Март 2024-го
- Project 007 (working title)
Игра про легендарного Джеймса Бонда, разрабатываемая IO Interactive.
Дата релиза: Неизвестно
- Skate
Возвращение культовой серии игр о скейтбординге.
Дата релиза: Неизвестно
- Witchbrook
Симпатичная пиксельная игра о жизни в магической академии.
Дата релиза: Скоро
- Dune: Awakening
MMO во вселенной "Дюны" с масштабными сражениями.
Дата релиза: 2025
- Mafia: The Old Country
Новая часть серии Mafia с атмосферой организованной преступности.
Дата релиза: 2025
- Menace
Интенсивный шутер с элементами тактики.
Дата релиза: 3 квартал 2025-го
- Perfect Dark
Перезапуск классической шпионской игры с современным подходом.
Дата релиза: Неизвестно
- Citizen Sleeper 2
Сиквел научно-фантастической RPG о выживании и моральных дилеммах.
Дата релиза: 31 января 2025-го
- Crescent County
Креативная приключенческая игра с ярким художественным стилем.
Дата релиза: Неизвестно
- Control 2
Продолжение мистического шутера от Remedy Entertainment.
Дата релиза: Неизвестно
- Killing Floor 3
Кооперативный шутер с новой волной монстров.
Дата релиза: Скоро
- Judas
Уникальная игра от создателя BioShock с акцентом на выборы и их последствия.
Дата релиза: Скоро
Ранее мы рассказывали, что GTA 6 победила в номинации "Самая ожидаемая игра года" на премии Golden Joystick Awards.