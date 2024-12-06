Первое место заняла очередная часть легендарной стратегии.

Сегодня ночью прошла презентация PC Gaming Show, на которой, среди прочего, издание PC Gamer составило топ самых ожидаемых игр ближайших лет.

В список вошли как проекты, которые выходят вот уже совсем скоро, так и те, у которых даже пока окончательного названия нет, как у новой игры про Джеймса Бонда, которую делают разработчики Hitman.

Видео дня

Sid Meier's Civilization VII Новая часть легендарной стратегии о создании и управлении цивилизацией. Обещает обновлённые механики и больше возможностей для развития. Дата релиза: 11 февраля 2025-го Doom: The Dark Ages Новая интерпретация культового шутера, которая станет приквелом к Doom 2016 и расскажет историю главного героя. Дата релиза: 2025 Monster Hunter Wilds Очередная часть серии о выслеживании и охоте на монстров, с новыми биомами и улучшенной механикой боя. Стала одной из самых ожидаемых игр в Steam. Дата релиза: 28 февраля 2025-го Slay the Spire 2 Сиквел популярной карточной рогалики с обновлённой системой декбилдинга и новыми персонажами. Дата релиза: 2025 Grand Theft Auto 6 Долгожданная часть франшизы GTA с новым городом, героями и открытым миром. Дата релиза: Осень 2025-го Death Stranding 2: On The Beach Продолжение философской игры от Хидео Кодзимы, рассказывающей о связях между людьми. Дата релиза: 2025 Kingdom Come: Deliverance 2 Вторая часть исторической RPG с упором на реализм и сложные сюжетные выборы. Дата релиза: 4 февраля 2025-го Avowed Ролевая игра от Obsidian Entertainment в фэнтезийном мире с глубоким лором. Дата релиза: 18 февраля 2025-го Wanderstop Захватывающая игра с уникальным визуальным стилем и механиками исследования. Дата релиза: 2025 The Thing Remastered Ремастер классической игры, основанной на культовом фильме "Нечто". Дата релиза: 5 декабря 2024-го Metal Gear Solid: Snake Eater Ремейк знаменитой третьей части Metal Gear Solid с улучшенной графикой. Дата релиза: 2025 Light No Fire Игра с акцентом на исследование и решение головоломок в уникальном мире. Дата релиза: Неизвестно Atomfall Постапокалиптическая RPG с элементами выживания. Действия игры происходят в Лондоне, и разработчики не скрывают, что сильно вдохновлялись серией Fallout. Дата релиза: Март 2024-го Project 007 (working title) Игра про легендарного Джеймса Бонда, разрабатываемая IO Interactive. Дата релиза: Неизвестно Skate Возвращение культовой серии игр о скейтбординге. Дата релиза: Неизвестно Witchbrook Симпатичная пиксельная игра о жизни в магической академии. Дата релиза: Скоро Dune: Awakening MMO во вселенной "Дюны" с масштабными сражениями. Дата релиза: 2025 Mafia: The Old Country Новая часть серии Mafia с атмосферой организованной преступности. Дата релиза: 2025 Menace Интенсивный шутер с элементами тактики. Дата релиза: 3 квартал 2025-го Perfect Dark Перезапуск классической шпионской игры с современным подходом. Дата релиза: Неизвестно Citizen Sleeper 2 Сиквел научно-фантастической RPG о выживании и моральных дилеммах. Дата релиза: 31 января 2025-го Crescent County Креативная приключенческая игра с ярким художественным стилем. Дата релиза: Неизвестно Control 2 Продолжение мистического шутера от Remedy Entertainment. Дата релиза: Неизвестно Killing Floor 3 Кооперативный шутер с новой волной монстров. Дата релиза: Скоро Judas Уникальная игра от создателя BioShock с акцентом на выборы и их последствия. Дата релиза: Скоро

Ранее мы рассказывали, что GTA 6 победила в номинации "Самая ожидаемая игра года" на премии Golden Joystick Awards.

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