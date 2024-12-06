Названы самые ожидаемые игры по версии критиков / Фото - Rockstar Games

Сегодня ночью прошла презентация PC Gaming Show, на которой, среди прочего, издание PC Gamer составило топ самых ожидаемых игр ближайших лет.

В список вошли как проекты, которые выходят вот уже совсем скоро, так и те, у которых даже пока окончательного названия нет, как у новой игры про Джеймса Бонда, которую делают разработчики Hitman.

Видео дня
  1. Sid Meier's Civilization VII

    Новая часть легендарной стратегии о создании и управлении цивилизацией. Обещает обновлённые механики и больше возможностей для развития.

    Дата релиза: 11 февраля 2025-го

  2. Doom: The Dark Ages

    Новая интерпретация культового шутера, которая станет приквелом к Doom 2016 и расскажет историю главного героя.

    Дата релиза: 2025

  3. Monster Hunter Wilds

    Очередная часть серии о выслеживании и охоте на монстров, с новыми биомами и улучшенной механикой боя. Стала одной из самых ожидаемых игр в Steam.

    Дата релиза: 28 февраля 2025-го

  4. Slay the Spire 2

    Сиквел популярной карточной рогалики с обновлённой системой декбилдинга и новыми персонажами.

    Дата релиза: 2025

  5. Grand Theft Auto 6

    Долгожданная часть франшизы GTA с новым городом, героями и открытым миром.

    Дата релиза: Осень 2025-го

  6. Death Stranding 2: On The Beach

    Продолжение философской игры от Хидео Кодзимы, рассказывающей о связях между людьми.

    Дата релиза: 2025

  7. Kingdom Come: Deliverance 2

    Вторая часть исторической RPG с упором на реализм и сложные сюжетные выборы. 

    Дата релиза: 4 февраля 2025-го

  8. Avowed

    Ролевая игра от Obsidian Entertainment в фэнтезийном мире с глубоким лором.

    Дата релиза: 18 февраля 2025-го

  9. Wanderstop

    Захватывающая игра с уникальным визуальным стилем и механиками исследования.

    Дата релиза: 2025

  10. The Thing Remastered

    Ремастер классической игры, основанной на культовом фильме "Нечто".

    Дата релиза: 5 декабря 2024-го

  11. Metal Gear Solid: Snake Eater

    Ремейк знаменитой третьей части Metal Gear Solid с улучшенной графикой.

    Дата релиза: 2025

  12. Light No Fire

    Игра с акцентом на исследование и решение головоломок в уникальном мире.

    Дата релиза: Неизвестно

  13. Atomfall

    Постапокалиптическая RPG с элементами выживания. Действия игры происходят в Лондоне, и разработчики не скрывают, что сильно вдохновлялись серией Fallout.

    Дата релиза: Март 2024-го

  14. Project 007 (working title)

    Игра про легендарного Джеймса Бонда, разрабатываемая IO Interactive.

    Дата релиза: Неизвестно

  15. Skate

    Возвращение культовой серии игр о скейтбординге.

    Дата релиза: Неизвестно

  16. Witchbrook

    Симпатичная пиксельная игра о жизни в магической академии.

    Дата релиза: Скоро

  17. Dune: Awakening

    MMO во вселенной "Дюны" с масштабными сражениями.

    Дата релиза: 2025

  18. Mafia: The Old Country

    Новая часть серии Mafia с атмосферой организованной преступности.

    Дата релиза: 2025

  19. Menace

    Интенсивный шутер с элементами тактики.

    Дата релиза: 3 квартал 2025-го

  20. Perfect Dark

    Перезапуск классической шпионской игры с современным подходом.

    Дата релиза: Неизвестно

  21. Citizen Sleeper 2

    Сиквел научно-фантастической RPG о выживании и моральных дилеммах.

    Дата релиза: 31 января 2025-го

  22. Crescent County

    Креативная приключенческая игра с ярким художественным стилем.

    Дата релиза: Неизвестно

  23. Control 2

    Продолжение мистического шутера от Remedy Entertainment.

    Дата релиза: Неизвестно

  24. Killing Floor 3

    Кооперативный шутер с новой волной монстров.

    Дата релиза: Скоро

  25. Judas

    Уникальная игра от создателя BioShock с акцентом на выборы и их последствия.

    Дата релиза: Скоро

Ранее мы рассказывали, что GTA 6 победила в номинации "Самая ожидаемая игра года" на премии Golden Joystick Awards.

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