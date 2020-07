В сеть раньше времени выложили геймплейный ролик Mafia: Definitive Edition (видео)

Разработчики показали одну из культовых сцен игры и рассказали какие изменения получит ремейк.

Издатель 2K Games преждевременно опубликовал геймплейный ролик ремейка гангстерской игры Mafia.

Видео с комментариями президента и творческого руководителя студии Hangar 13, Хейдена Блэкмана, появилось на YouTube-канале издания IGN.

Геймплей Mafia: Definitive Edition

В ролике показана одна из самых знаменитых миссий Mafia, где Полли и Томми спасают Сэма. Разработчики также показали, как использовали технологию захвата движений, чтобы обновить сцены диалогов.

Кроме того, в Hangar 13 отметили, что для ремейка они полностью обновили игровой процесс. Так, к примеру, стрельбу в Mafia: Definitive Edition они перенесли из Mafia 3, а в городе сделали больше точек интереса. Однако разработчики подчеркнули, что сохранили все сюжетные миссии и другие ключевые элементы оригинальной Mafia.

Изначально Mafia: Definitive Edition должна была выйти 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Однако ее релиз перенесли на 25 сентября.

Напомним, оригинальная Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года ее перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

