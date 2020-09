Релиз Mafia: Definitive Edition на PC, PlayStation 4 и Xbox One состоялся сегодня, 25 сентября.

Разработчики игры Mafia: Definitive Edition выпустили ее релизный трейлер под названием "Когда все не то, чем кажется".

Он опубликован на официальном канале Mafia Game на YouTube. В Mafia: Definitive Edition игрокам предстоит узнать историю Томми Анджело, бывшего таксиста, связавшегося с мафиози.

Почему перенесли выход ремейка Mafia

Изначально Mafia: Definitive Edition должна была выйти 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Вероятней всего, разработчики решили перенести игру из-за плохих отзывов на ремейк второй части. Mafia II: Definitive Edition вышла 19 мая. Пользователи раскритиковали переиздание за технические ошибки, проблемы с сохранениями, отсутствие физики одежды и устаревшие анимации. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS4 получила 56 баллов от критиков и 6,4 балла от пользователей.

Трейлер Mafia: Definitive Edition

Напомним, первая часть игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года игру перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

Автор: Ольга Робейко