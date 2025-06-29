До The Witcher 3 все "взрослые" игры были только про убийства и секс, считает Павел Саско.

Геймдиректор Cyberpunk 2 и ведущий дизайнер квестов "Ведьмак 3" Павел Саско рассказал, как The Witcher 3 повлиял не тольно на индустрию, но и на самих разработчиков CD Projekt RED.

По его словам, именно работа над этой игрой стала для команды моментом переосмысления того, что такое "зрелое повествование" в видеоиграх.

В интервью GamesRadar Саско напомнил, что в начале 2010-х взрослые игры в индустрии в основном ассоциировались с насилием и наготой. Однако к моменту выхода "Ведьмака 3" разработчики начали искать другие подходы

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"Когда ты становишься старше, у тебя появляются семья, дети, и ты начинаешь видеть мир иначе. Темы, которые казались захватывающими в 20 лет, уже не работают так же в 30 или 40. Нам стало интересно рассказывать более глубокие, личные истории".

По его мнению, "Ведьмак 3" стал частью общего культурного сдвига, когда вся игровая индустрия начала взрослеть вместе со своими авторами и аудиторией: "Я не думаю, что Ведьмак 3 сам по себе запустил эту волну, но он точно стал её частью".

Ранее сооснователь студии CD Projekt RED Марчин Ивински признал, что у компании не получается делать игры, кроме RPG. Даже самые интересные идеи не работают сами по себе, их нужно подгонять под уникальный стиль студии.

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