Xbox Games Showcase пройдёт 8 июня.

Microsoft объявила дату ежегодной презентации Xbox Games Showcase: она пройдёт 8 июня в 20:00 по киевскому времени. Сразу после основного шоу стартует отдельная трансляция, посвящённая The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment.

На мероприятии покажут как проекты внутренних студий Xbox, так и игры от сторонних разработчиков. Обещают свежие анонсы, новые трейлеры и, возможно, обновления по уже анонсированным тайтлам.

Презентация пройдёт полностью в цифровом формате. Её можно будет посмотреть по всему миру на YouTube и Twitch, причём с субтитрами сразу на 40 языках.

Видео дня

Кроме того, на следующей неделе после трансляции запланирован выпуск дополнительных материалов: интервью с разработчиками, технические разборы и другие закулисные подробности.

Ранее мы рассказывали, что в этом году Xbox выпустит на Playstation больше игр, чем Sony. Пока что у Sony на этот год запланировано только 2 игры от внутренних студий.

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