В Capcom всё ещё работают разработчики RE: Zero, которые хотели бы вернуться к этой игре.

Capcom не собирается делать ремейк первой части Resident Evil, как это было со второй и четвёртой частью. Но вместо этого студия планирует обновить Code Veronica и Zero.

По крайней мере, об этом заявляет не слишком надёжный инсайдер Dusk Golem. У себя в X он ответил на вопрос подписчика, почему, по его мнению, Capcom бы делала ремейк приквела Resident Evil: Zero, вместо первой части.

По словам Dusk Golem, в Capcom всё ещё работают разработчики Zero, которые очень хотят вернуться к этой игре. В частности, речь идёт об оригинальном геймдиректоре и продюсере.

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Кроме того, несколько лет назад Capcom провела опрос среди игроков, ремейк какой игры они хотели бы увидеть. В лидерах как раз оказались Zero и Code Veronica.

Среди других причин - Zero намного меньше, чем та же Resident Evil 4, и её ремейк будет сделать проще. Также "нулевая" часть не настолько популярна у фанатов, и в случае провала ремейка, эффект для студии будет не таким сокрушительным. Хотя, непонятно, почему Capcom вообще беспокоится о провале после феноменального успеха прошлых ремейков.

Dusk Golem считает, что Capcom всё же не полностью откинула идею с ремейком первой части, но студия будет ждать подходящего момента. Для компании важно, чтобы этот проект заметили как можно больше игроков.

Ранее мы рассказывали, что Resident Evil 9 должна была быть онлайн-игрой, но в Capcom поняли, что это не понравится игрокам. Студия даже показала некоторые кадры из этой отменённой версии игры.

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